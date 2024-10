Budget : baisse limitée à 9% du tarif réglementé de l'électricité au 1er février

La 12e édition du carrefour des collectivités locales qui se tient les 10 et 11 octobre à Micropolis Besançon a cette année pour thème : la pluralité des mobilités. Avec pour objectif de faire se rencontrer collectivités et entreprises locales pour construire ensemble les projets de demain, le carrefour a été inauguré ce jeudi 10 octobre 2024. De nombreux élus ont répondu présent à ce rendez-vous annuel et plusieurs d’entre eux ont notamment profité de la venue du préfet du Doubs pour faire entendre leurs inquiétudes.