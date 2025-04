Un dernier budget de 225 M€ pour la majorité actuelle de la Ville de Besançon

Après avoir annoncé les orientations budgétaires en février dernier, la Ville de Besançon a cette fois présenté le budget 2025 de la Ville dans sa version définitive. Il s’élève cette année à près de 225 millions d’euros dont 162 M€ d’euros pour le fonctionnement (72%) et plus de 63 M€ pour l’investissement (28%) dont 50 M€ pour l’équipement soit une hausse de 5 millions de plus qu’en 2024.

Pour Anthony Poulin, l’adjoint en charge de l’Économie et des finances, ce dernier budget traduit les trois ambitions portées par la Ville lors de ce mandat à savoir des ambitions en matière d’investissement, en matière de justice sociale et en matière de transition écologique. Ce mandat est également parvenu à "livrer un budget sain et robuste" grâce à "une gestion sobre et économe des deniers publics" tout en parvenant à baisser "les intérêts de la dette" et en permettant de "mieux auto-financer nos investissements". Cela malgré "les incertitudes", notamment du côté des dotations d’État toujours en baisse. Sur ce point, l’adjoint s’est dit "vigilant" comme il nous l’explique dans notre vidéo.

Parmi les projets portés cette année par la ville on note : un projet de médiation pour Battant, la Maison des femmes, la poursuite du plan écoles crèches, la transformation de l’espace public avec le développement des énergies renouvelables, la préservation de l’eau, la gestion des déchets et le développement des modes doux, le social avec l’augmentation du CCAS à hauteur de 11 millions d’euros etc.

Le coup de gueule d’Anne Vignot

La maire de Besançon n’a pas manqué de faire part de sa colère quant au désengagement de l’État "qui recule sur son pouvoir régalien" au détriment des collectivités alors même qu’elles doivent faire face à une "réduction de nos moyens".

Anne Vignot déplore le constat actuel, "maintenant on est en train de nous expliquer qu’il faudrait que nous prenions en charge absolument toutes les difficultés auxquelles sont confrontées nos populations". Lassée "d’entendre les autres dire qu’ils suffiraient que ce soit nous qui compensions ce que, eux ne peuvent plus faire", la maire a également pointé du doigt "l’irresponsabilité" du Conseil Départemental qui vient d’adopter une nouvelle réduction de 250.000€ dans le budget de l’Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adolescent dans le Doubs (ADDSEA), alors qu’une baisse de 202.717€ avait déjà été actée en décembre 2024. Plus d’infos dans notre vidéo.