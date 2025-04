Le musée des Maisons comtoises de Nancray rouvre ses portes pour une nouvelle saison pleine de découvertes et de nouveautés !

PUBLI-INFO • Le musée des Maisons comtoises rouvre son parc et ses activités à partir du 1er avril pour une nouvelle saison et vous invite à venir « Jouer ensemble » via un programme original et varié. Entre innovations, rencontres, découvertes, et nouveautés, ce musée-parc s’impose comme un lieu emblématique de la région… On vous dit tout !

Aux portes de Besançon, le musée des Maisons comtoises de Nancray est bien plus qu'un simple écomusée. Avec ses 15 hectares de nature, 36 édifices remontés pierre par pierre, et une collection de plus de 22.500 objets, ce site exceptionnel invite ses visiteurs à une immersion dans le passé rural de la Franche-Comté du 17ème siècle à 1950 tout en offrant des perspectives au regard du temps présent .

Voyage dans une bulle d’espace-temps

Le musée propose une balade unique à travers l'histoire des campagnes franc-comtoises, du XVIIIe au XXe siècle. Au fil des 2 km de parcours, le visiteur explore des maisons restaurés et meublés avec soin, de la ferme à tuyé à l'atelier d'artisan, en passant par le four banal. Au cœur des unités écologiques comprenant jardins, prés et pâtures, animaux domestiques, chaque maison, ferme et atelier témoignent du savoir-faire et des modes de vie à une époque donnée nous confrontant aux évolutions des usages domestiques ou agricoles mais aussi des rythmes vécus par les générations précédentes. Loin du cliché d’une campagne immobile et éternelle, on redécouvre l’impact que les progrès techniques et sociaux ont eu et ont encore sur la vie quotidienne.

Installé dans un parc vallonné et arboré naturellement, le musée cherche à raconter les paysages et les écosystèmes locaux : Aux maisons et fermes sont associés huit jardins thématiques et un verger qui constituent un conservatoire de plantes messicoles et potagères locales. Des espaces comme le rucher, la mare, les haies, les bosquets et les prairies mais aussi des pratiques comme la fauche tardive offrent refuge et habitat à de nombreuses espèces. Grâce à un parcours accompagné d’un livret, les visiteurs peuvent observer une biodiversité remarquable tout en profitant d’une agréable promenade sur des sentiers ombragés.

Nouveauté : un labyrinthe végétal au cœur du parc !

Le jeu, fil rouge de la saison pour vivre des moments de partage en famille ou entre amis. Un labyrinthe en haies de Benjes prend forme pour devenir un espace ludique pour petits et grands et pour la biodiversité. La technique de Benjes consiste à entasser des branchages de bois mort, des racines et des rameaux à l’horizontal entre des piquets en bois. À terme, une véritable haie vive s’établira et prospérera devenant un havre pour la biodiversité locale.

Une expérience interactive où le discours est aussi sensoriel

Chaque jour, l’équipe des médiateurs du musée propose des animations et ateliers variés, accessibles à tous et qui mettront vos sens en éveil. Recette du pain au levain à humer et déguster tout chaud sorti du four à bois, démonstrations de teinture végétale pour retrouver la vue des couleurs naturelles, initiation au tissage pour ne pas perdre le fil ou encore découverte et soins des animaux du musée… autant d'activités qui font du musée un lieu vivant et participatif. Vente de pain tous les mercredis et jeudis.

Avec l’accueil de nombreux professionnels qui proposent des stages tout au long de la saison, il est même possible de mettre "la main à la pâte" dans de nombreuses disciplines valorisant le faire soi-même : vannerie, lactofermentation, jardinage, écriture, filage etc.

Une programmation culturelle originale qui joue le trait d’union entre hier, aujourd’hui et demain

Choisissant de placer la saison sous le prisme du vivre ensemble par le jeu, le musée présente à partir du 17 mai un ensemble inédit de fermes comtoises remontées…en briques Lego® ! Des maquettes sur mesure réalisées par l’entreprise Unibrick pour appréhender différemment la variété des habitats dans une forme ludique et colorée bien connue. Des espaces d’activités et de jeux interactifs valorisant la coopération par la construction collective seront également disponibles. C’est d’ailleurs tout le parc qui met le jeu à l’honneur avec des jeux de réflexion et d’adresse en libre-service ainsi que des jeux de pistes et des Explore games (ces derniers sur réservation) pour petits et grands mais aussi une programmation qui s’amuse à revisiter les divertissements ludiques : disciplines sportives spectaculaires, enquêtes géantes ou encore tournois ponctueront l’année notamment durant les petites vacances scolaires !

Parce que le musée ne se contente pas de préserver le patrimoine mais lui redonne une place dans notre présent : il invite aussi à questionner notre avenir et plus particulièrement notre rapport à l’environnement et aux modes de vie durables. Comment se loger, se nourrir et vivre ensemble en harmonie avec la nature ? Autant de thèmes qui se retrouveront dans des événements dédiés à repenser notre façon d’être au monde et d’en consommer les ressources. Avec "Un jour sans dépasser" le 2 août et "Ramène ta pomme #2" les 27 et 28 septembre, on pourra s’apercevoir que les notions de sobriété et d’anti-gaspi qui n’ont pas toujours été un choix pour nos aïeux, peuvent aussi être source de plaisirs !

En plus des collections permanentes, le musée accueille des expositions temporaires et des projets artistiques inédits. En 2025, il mettra en lumière l'art contemporain avec l’artiste Léa Dhordain qui met le point final à son installation ”Des Glaneuses” directement inspirée de son histoire familiale et du peintre réaliste Jean-françois Millet (1814-1875) mais aussi des expositions photographiques : "Patrimoine en perspective" avec le service de l’Inventaire de la Région Bourgogne-Franche-Comté et une nouvelle participation au festival organisé par l’association Grain de Pixel en octobre.

Un moment convivial, chaleureux et gourmand

Enfin, que vous soyez plutôt pique-nique ou plutôt gourmet, bec sucré ou bec salé, le cadre bucolique et insolite du parc vous invite à la pause gourmande. Le musée des Maisons Comtoises propose une offre de restauration et un café, où les visiteurs peuvent savourer des produits locaux. La boutique du musée met à l’honneur l’artisanat et les saveurs de la région, permettant à chacun d’emporter un bout de Franche-Comté chez soi. En plus d’une cafétéria avec vue panoramique, le musée accueille cette saison Camille & Lucas et leur Food truck « le Dog Hot » avec des spécialités régionales revisitées pour petites et grandes faims. Possibilité également d’acheter du pain traditionnel les mercredis et jeudis.

Avec ses 43.000 visiteurs annuels, le musée des Maisons Comtoises s’impose comme un site incontournable pour les amateurs de patrimoine, de nature et d’authenticité. Un lieu unique, où chaque pierre raconte une histoire et chaque sentier invite à la découverte.

Infos +

Le programme complet des évènements, ateliers, activités et rencontres est disponible sur www.maisons-comtoises.org

Infos pratiques