L'entreprise horlogère Utinam sera présente au salon genevois Time to Watches

L'entreprise horlogère française Utinam, basée à Besançon, participera au salon Times to Watches en tant qu'exposante. Ce salon genevois, qui a débuté aujourd'hui, se déroulera jusqu'au 6 avril 2025.

Lors de sa participation au salon, l'entreprise horlogère bisontine présentera l'évolution de sa dernière création, Le Ballastographe. Cette horloge, qui allie "beauté et innovation technique accrue", est conçue d'après "la dernière évolution du mouvement suspendu à équilibrage automatique". Selon le communiqué de l'entreprise, cette "troisième génération de mouvement intègre la complication régulateur et minute rétrograde, petite seconde, masse déportée et réserve de marche 7 jours."

Philippe Lebru, dirigeant de l'entreprise horlogère française, sera présent au salon genevois avec son équipe.

Le Ballastographe, "véritable symbole d'élégance"

La manufacture Utinam fournit quelques précisions sur l'évolution technique du Ballastographe. Cette année, il "se distingue par deux améliorations techniques et repousse ainsi les limites de l'innovation : une mise à l’heure rapide de l’aiguille des heures et un frein inertiel pour le mécanisme rétrograde des minutes. Disponible en série limitée, en version murale ou parquet, cette œuvre d’art mécanique révolutionne notre perception du temps tout en préservant l’héritage des horloges à poids et à balancier, empreinte de la vision de Philippe Lebru."

Cette horloge doit son nom à son "principe énergétique, qui fonctionne comme le ballaste du nautile." Contrairement aux autres dessins de la collection Utinam, Le Ballastographe peut être comparé à "une grosse montre" qui allie "les codes du luxe et des complications au micro-monde des horlogers et des passionnés d’horlogerie."

Skull & Dagger, une création née de la collaboration entre Philippe Lebru et Alain Silberstein

Suite au succès de l'horloge Kontwaz Bauhaus 2 créée en 2021, Philippe Lebru a de nouveau collaboré avec Alain Silberstein, autre figure emblématique de l'horlogerie bisontine. Leur nouvelle création, "Skull & Dagger" sera également présentée lors du salon.

Le communiqué précise que "l’horloge Skull and Dagger reprend le symbole classique combinant une tête de mort et un poignard." Elle symbolise "les défis éprouvants du passé, l’esprit Carpe Diem de la vie et un regard résolument optimiste tourné vers l’avenir."

Réalisée en matériaux bruts tels que la tôle noircie ou le laiton, elle contient un balancier signé Alain Silberstein ainsi qu'un "mouvement Utinam 7 jours créé par Philippe Lebru, avec platine et ponts aux finitions soignées."

Éditée en seulement 27 exemplaires, cette horloge sera présentée pour la première fois au salon Time to Watches.

À propos de la manufacture Utinam

"Depuis sa fondation il y a 30 ans par Philippe Lebru, la Manufacture UTINAM redéfinit l'art horloger français et redessine les grandes horloges, héritière de la capitale horlogère.

Forte d’une équipe investie, Utinam dessine les nouvelles lignes de la grande Horlogerie, à poids et à balancier, entre passé et futur. Cent cinquante œuvres d’art mécaniques sortent chaque année des ateliers de la Manufacture, dont un tiers à l’export (intégration dans le réseau des MAD Galery – Genève, Dubaï, Los Angeles, Singapour & Taipei).

L’entreprise vise un développement élargi de ses ventes à l’international pour 2025. L’évènement Utinam de Mai est la participation en tant qu’exposant lors du Salon d’Art « Révélation » qui se tiendra à Paris, au Grand Palais ; Utinam sera placée sous la grande verrière, juste au centre."