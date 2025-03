MyCycle ouvre un nouveau magasin au centre-ville de Besançon : une offre toujours plus large pour les cyclistes !

Un nouveau magasin rue des Granges

Avec l'ouverture de cette nouvelle boutique, MyCycle enrichit son offre et introduit de nouvelles marques prestigieuses sur le marché bisontin. Les amateurs de Route, Gravel, VTT pourront ainsi découvrir des modèles signés BMC, ORBEA, MONDRAKER, BH sans oublier la marque local locale : VIRAGE.

Un service mécanique renforcé

Pour assurer un suivi optimal, MyCycle met à disposition deux ateliers de réparation, permettant une prise en charge plus souple et rapide. Quelle que soit la marque de votre vélo, les techniciens maîtrisent les réglages les plus avancés, de l’entretien courant aux interventions les plus techniques sur les vélos haut de gamme. De plus, un espace facilement accessible en voiture Grande Rue permettra le dépôt et la récupération des vélos en toute simplicité.

Des solutions de location flexibles

Besançon, ville propice à la mobilité verte, pourra également profiter d’une offre de location souple et adaptée. Que ce soit pour une demi-journée, un mois ou même une année entière, MyCycle propose une solution pratique aussi bien pour les habitants que pour les touristes souhaitant explorer la ville autrement.

Un service dédié aux entreprises MyCycle Entreprises

MyCycle ne s’adresse pas seulement aux particuliers : avec MyCycle Entreprises, le magasin accompagne désormais les sociétés dans leur transition vers une mobilité plus durable. Parmi les services proposés :

Journées d’essai pour les collaborateurs,

Ventes de flottes de vélos ou accords avec les Comités Sociaux et Économiques (CSE),

Entretien et maintenance avec prise de rendez-vous dédié sur les trois sites (MyCycle 102 Grande rue et 52 rue des Granges et ZAC Valentin - Sortie Espace, Rue des Bolons 25480 Miserey-Salines).

Ce nouveau service offre une solution flexible et multi-marques, assortie d’avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés.

Un engagement pour la mobilité douce

Avec cette deuxième implantation au centre-ville, MyCycle confirme son rôle de partenaire incontournable pour tous les cyclistes bisontins. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau vélo, d’un entretien de qualité ou d’une solution de mobilité adaptée, MyCycle est désormais encore plus proche de vous !

Rendez-vous dès maintenant au nouveau magasin MyCycle, rue des Granges, pour découvrir toutes ces nouveautés !

Infos pratiques