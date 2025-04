Grand Besançon élue “ville-porte” du Parc naturel régional Doubs horloger

Ce 31 mars 2025, Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional du Doubs horloger ont signé une convention de partenariat. Son objectif : renforcer les liens et la coopération entre les deux territoires, notamment au niveau de l'environnement et de la préservation du patrimoine.

Selon Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, Président du Parc naturel régional du Doubs horloger, la signature de cette convention-cadre de partenariat va offrir "un nouvel élan pour la collaboration entre Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional, créé en 2021".

Désormais, Besançon sera identifiée comme "ville-porte" du parc naturel régional. Une grande première, puisqu'il ne possédait pas encore de "ville-porte", contrairement à la majorité des 59 parcs naturels régionaux français.

Grand Besançon, l'une des principales voies d'accès au Parc naturel régional Doubs horloger

Lors de ce communiqué du 31 mars 2025, Anne Vignot et Denis Leroux ont exprimé "leur vision d’un partenariat innovant et unique alliant un territoire rural du massif jurassien à un pôle urbain voisin". L'objectif de ce partenariat est de "renforcer la coopération entre les deux territoires dans des domaines clés, notamment la préservation des patrimoines, l’écotourisme, l’éducation à l’environnement et la gestion des forêts."

Côté français, le Grand Besançon tient lieu de principale porte d'entrée pour le parc. Les présidents des deux territoires précisent que le pôle urbain bisontin est "l'une des trois principales voies d'accès au parc naturel régional par la route et la seule par un axe ferroviaire, la ligne des horlogers."

Des projets d'avenir pour la préservation du patrimoine et de l'environnement

Le Grand Besançon et le Parc naturel régional Doubs horloger avaient collaboré sur "plusieurs projets communs tels que ceux menés avec l’association Arc horloger, qui œuvre pour la valorisation des savoir-faire horlogers franco-suisses." Cette nouvelle coopération se construit ainsi sur des bases fiables et solides.

La communauté urbaine et le parc, associés à d'autres territoires du Doubs horloger, participent aussi au programme économique "Territoires d'industrie", une initiative nationale qui vise à réindustrialiser les zones rurales et périurbaines tout en favorisant la transition écologique.

La signature de cette convention-cadre "ville-porte" va permettre la réalisation de nouveaux projets communs entre les deux territoires. Dès ce printemps, "le PNR sera présent au salon organisé dans le cadre du festival outdoor Grandes Heures Nature (GHN) à Besançon, qui concilie sports de plein air et préservation de la nature."

"Une approche nouvelle de développement au profit des territoires et de leurs habitants."

La convention-cadre a également pour objectif de "former et sensibiliser aux enjeux écologiques, promouvoir des modèles d’aménagement et de construction durables, mobiliser la recherche et la formation pour une forêt durable et diversifiée."

Le partenariat, centré sur l'écotourisme, sera également orienté vers la promotion de modes de transports communs et écologiques. Cela concerne l’itinérance cyclable et pédestre, ainsi que la ligne ferroviaire des horlogers.

Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional Doubs horloger "tissent ainsi une coopération urbain-rural, pour porter une approche nouvelle de développement au profit de leurs territoires et de leurs habitants."