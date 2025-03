À Besançon, un nouvel atelier pour réparer les instruments à vent

Depuis son plus jeune âge, Pascale vit au rythme de la musique. Elle découvre le saxophone à neuf ans et ne le quitte plus, évoluant principalement au sein d’orchestres d’harmonie. Passionnée par les instruments à vent, elle décide, pour les besoins de son métier, d’en apprendre d’autres afin de mieux en maîtriser le fonctionnement et la sonorité.

Fascinée depuis l’enfance par les ateliers de réparation, sa carrière l’entraîne vers d’autres horizons avant qu’en 2022, elle ne décide de suivre sa véritable vocation. Elle reprend alors ses études à l’ITEMM (Institut Technique Européen des Métiers de

la Musique) du Mans et obtient son CAP ATIM (Assistant Technique en Instruments de Musique) spécialité Instruments à vent.

Désireuse d’approfondir son savoir-faire, elle débute en sous-traitance auprès de son dernier maître de stage et confrère, l’atelier ARTIVENT à Port-sur-Saône. Puis, en ce début d’année, elle franchit une nouvelle étape et ouvre son propre atelier à Besançon.

Du nettoyage au démontage en passant par de minutieux réglages

À l’Établi des Vents, Pascale redonne à chaque instrument tout son éclat et sa justesse. Nettoyage, démontage, remplacement des tampons et des butées défectueuses, réglages minutieux et essai acoustique : chaque détail compte pour en restaurer la pleine harmonie.

Qu’il s’agisse de flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes ou tubas, Pascale met son expertise au service des instruments à vent, qu’ils soient en bois ou en cuivre, pour leur offrir toute l’attention qu’ils méritent.

Infos +

L’établi des Vents, 4J Chemin de Palente à Besançon