Le Crédit Agricole Franche-Comté change de gouvernance

Presque à l’unisson, Franck Bertrand, actuel directeur général de la caisse régionale du Crédit Agricole France-Comté, Matthieu Boraud, nouveau directeur général à venir au 1er juillet et Sylvain Marmier, président de la caisse régional, rappelle les racines du Crédit Agricole : "Nous avons deux casquettes, nous sommes banquiers, mais également acteur du territoire et d’une certaine manière, nous participons à son aménagement", souligne Franck Bertrand.

Pour Matthieu Boraud, il s’agit de relever plusieurs défis : "Nous devons jouer un rôle d’utilité au service du territoire. Et dans le même temps nous devons conduire nos propres transformations. Nous devons nous adapter à de nouveaux acteurs digitaux, à la façon dont on exerce l’attractivité", indique le nouveau directeur général de la caisse régionale en ajoutant qu’il est nécessaire "d’être utile, conquérant et performant".

Enfin, pour Sylvain Marmier, nouveau président de la caisse régional, il est important de continuer à "travailler en synergie avec les collaborateurs". Il a également souligné la nécessité de "l’économie du lien" que le "Crédit Agricole ramène sur le territoire", tout en "restant fidèle à ses racines".

À propos de Matthieu Boraud

Originaire de Charente-Maritime, Matthieu Boraud, 53 ans, est diplômé de l’ESTP et d’un master en management de l’IAE Paris-Sorbonne. Il a commencé comme ingénieur puis a rejoint un cabinet de conseil avant d’intégrer la caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie. Depuis 2017, il est directeur adjoint de la caisse régionale CA d’Alsace Vosges.

À propos de Sylvain Marmier

Agriculteur et producteur de lait à Frasne (Haut-Doubs), Sylvain Marmier a fait des études agricoles et une école de commerce. Il représente le Crédit Agricole au conseil économique, social et environnemental régional sous la bannière de la fédération française des banques. Il devient en 2025, le président de la caisse régional Franche-Comté.