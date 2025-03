Chailluz : que font ces énormes troncs d’arbres sur le parking du Cul des prés ?

Ils n’ont pas échappé à l’oeil des promeneurs ravis de pouvoir à nouveau cheminer sans entrave dans la forêt de Chailluz depuis sa réouverture complète le 10 février dernier. Les troncs d’arbres posés sur le parking du Cul des prés ont attiré l’attention et ont surtout déjà beaucoup fait causer. La raison ? Ils ont durant plusieurs semaines compliqué le stationnement des visiteurs venus profiter des premiers beaux jours de l’année.

Placés à l’endroit habituel des places de parking, ceux-ci ont eu pour effet de grandement compliquer le stationnement des usagers. Durant le week-end ou même pendant les vacances scolaires, le chemin d’accès au parking a ainsi été rapidement obstrué par des véhicules stationnés de manière anarchique.

Un dispositif de protection temporaire

Pourtant Samuel Lelièvre, le directeur biodiversité des espaces verts l’assure, il n’y a pas eu là de "volonté de restriction d’accès des véhicules bien au contraire". Les troncs ont simplement été installés en mesure de "protection temporaire" pour empêcher les véhicules de rouler sur les récentes plantations, a précisé le directeur avant d’ajouter "l’idée étant d’avoir des places de stationnement qui se végétalisent".

Les troncs seront donc retirés "dès le courant de la semaine" pour que le parking "retrouve toute sa capacité de stationnement" voire un peu plus. D’après le directeur, le réaménagement offre désormais la même surface de stationnement si ce n’est plus : "au moins, il y aura autant de places qu’avant, au mieux, il y en aura plus à condition bien sûr que les gens se garent bien" nous a-t-il expliqué.

Les troncs seront soit déplacés au bout des places de stationnement pour permettre aux véhicules de ne pas s’enfoncer trop loin dans la forêt, soit revalorisés.