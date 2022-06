Chaleur : l’OB Rugby annule le Tournoi de la Boucle

En raison des fortes chaleurs attendues ce samedi, l'OB Rugby a décidé de privilégier le bien-être et la santé des enfants en annulant son évènement annuel du tournoi de la Boucle qui devait se dérouler au stade Maurice Jabry au complexe des Orchamps samedi 18 et dimanche 19 juin.

Samedi sera la journée la plus chaude de la semaine : jusqu'à 38°C pour les maximales en Franche-Comté. Chaud. Beaucoup trop chaud pour risquer des insolations en cascade et des tournois sportifs en plein soleil. Les organisateurs ont donc pris la décision jeudi matin d'annuler purement et simplement la manifestation.

"Le club remercie bien entendu toutes les forces vives dans la préparation de l'événement, tous les bénévoles engagés sur le week-end et tous les clubs participants et s’excuse très sincèrement de cette annulation tardive, mais la sécurité de nos enfants prime sur le reste…" explique l'OB sur sa page Facebook. Rendez-vous en 2023 !