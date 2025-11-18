Changement de gérance pour l’agence Or en Cash à Besançon

La société Or en cash est "le leader français du rachat et de la vente d'or", avec plus de 100 agences couvrant toute la France précise l'agence dans son communiqué. Ses services vont de l'achat d'or sous toutes ses formes (mais aussi d'argent et de platine), à la vente d'or d'investissement (et aussi d'argent) et également l'expertise gratuite.
Or en cash
- 77 Grande Rue - 25000 Besançon
- Horaires d'ouverture : Le lundi de 14h à 18h30. Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h30. Le samedi de 9h30 à 12h.
- SIte internet : www.orencash.fr