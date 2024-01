Charles Lairy nommé entraineur adjoint et responsable du centre de formation de l’ESBF

Après avoir longtemps côtoyé la côté Ouest, puis récemment la côte léditerranéenne c’est dans l’Est que Charles LAIRY posera ses valises.

Originaire du Maine-et-Loire, Charles Lairy est un entraîneur issu de la formation fédérale a gravi les échelons les uns après les autres. Après avoir débuté dans le monde du handball amateur, dans les clubs de Mazan Ventoux Comtat Handball, Pouzauges Vendée Handball ou encore Les Herbiers Vendée Handball, il est ensuite devenu directeur technique au Angers Noyant HBC puis CTF à la Ligue de Handball des Pays de la Loire, où il a entraîné le pôle espoirs garçons pendant cinq ans, tout en étant l’entraîneur principal d’une équipe féminine.

Au fil des années, toutes ces expériences l’ont conduit jusqu’au monde professionnel : il est actuellement le coach adjoint et directeur du centre de formation de l’OGC Nice Handball.

Très attaché à la transmission de savoirs et à la formation des joueuses mais aussi à l’émergence de jeunes talents, Charles Lairy continuera d’apporter un regard attentif à l’environnement socio-professionnel et à l’accompagnement global des joueuses du centre de formation vers le haut-niveau. En qualité d’entraîneur adjoint, il sera en binôme avec Jérôme Delarue. Ensemble, ils mettront tout en oeuvre pour atteindre les objectifs définis conjointement avec les dirigeants du club et obtenir les meilleurs résultats possibles.

Le club est heureux de la signature de Charles pour les trois prochaines saisons. Il vient lui aussi s’inscrire dans le projet du club et nous partagerons de nombreuses valeurs communes.

"C’est un honneur pour moi d’être recruté par l’ESBF, c’est une chance. Le club de Besançon a une histoire qui a marqué le handball français et qui fait briller. Je souhaite m’investir dans le club et mettre ma pierre à l’édifice pour contribuer à son développement. J’ai hâte de rencontrer toutes les personnes qui font vivre le club !", s’enthousiame Charles Lairy.

Pour Jérôme Delarue, sa rencontre avec Charles c’est très bien passée. "Nous avons les armes pour faire du très bon travail ensemble et je pense qu’il peut m’aider au mieux dans les objectifs que nous aurons et plus particulièrement sur le travail individuel et relationnel.Je suis ravi de sa venue à mes côtés".

(Communiqué de l’ESBF)