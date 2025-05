CHU de Besançon : un stand pour sensibiliser à la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique

À l’occasion de la Journée mondiale des Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), les professionnels de santé spécialisés en gastroentérologie du CHU de Besançon se mobilisent à travers la mise en place d’un stand pour informer et sensibiliser la population franc-comtoise sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique mercredi 21 mai 2025 au CHU de Besançon.

Installés dans le hall principal de l’hôpital Jean-Minjoz, les professionnels de santé seront présents de 10h à 16h pour répondre aux questions des personnes intéressées.

Les MICI, c’est quoi ?

La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH) sont des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Elles se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif liée à une hyperactivité du système immunitaire digestif. En France, "300.000 personnes sont atteintes de MICI" précise dans son communiqué le CHU. La prévalence de cette maladie augmente en France, comme dans beaucoup de pays, en rapport avec l’environnement et l’alimentation.

L’établissement bisontin précise que les symptômes des MICI associent troubles digestifs, difficultés d’alimentation et fatigue. Des symptômes qui représentent donc un important "impact sur le quotidien des patients". D’autant plus que "le handicap lié aux MICI touche à la fois les relations sociales, la vie professionnelle et familiale" ajoute le CHU. Néanmoins, la majorité des patients atteints de MICI, qui sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire avec un programme personnalisé, peuvent toutefois "mener une vie normale, que ce soit familiale, professionnelle, sociale ou sportive".

Zoom sur l’activité de gastroentérologie au sein du CHU de Besançon

Le CHU de Besançon possède un centre d’expertise dans les MICI alliant soins et recherche. Plusieurs professionnels de santé sont impliqués dans la prise des MICI au CHU au contact des gastroentérologues.

Un programme d’éducation thérapeutique intitulé "Vis ta vie avec ta MICI" a été validé en 2025 par l’Agence Régional de Santé. Au CHU de Besançon, il s’inscrit dans un parcours de soins identifié incluant plusieurs unités de soins.