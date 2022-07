Chute et rixe à la Chapelle-des-Buis : quatre hommes interpellés un an après...

Le 11 juillet 2021 à 4h du matin, les policiers de Besançon sont intervenus pour une rixe entre six individus dont certains étaient armés de barre de fer. L'un d'eux avait été retrouvé en contre bas du parking près du monument de la vierge. Un an plus tard, après enquête, quatre hommes ont été interpellés.

À leur arrivée sur les lieux de la rixe signalée, les policiers constataient que la bagarre était terminée, mais ils remarquaient la présence de véhicules dont l’un présentait des traces de sang. Un second avait été fortement dégradé, vitres et rétroviseurs brisés, et deux pneus arrière crevés

Une rixe sur fond de règlement de compte

Des témoins présents sur place avaient signalé qu'un individu avait chuté en contrebas du parking au cours de la rixe.

Après des recherches complexes en raison de la topographie des lieux, les pompiers du Grimp avaient réussi à retrouver la victime, un homme d'une trentaine d'années, conscient, mais blessé à l'épaule et présentant de multiples plaies au corps. Une interruption temporaire de travail de 30 jours lui avait été décernée.

Son comparse avec qui il se trouvait avait réussi à trouver refuge chez des voisins.

L’enquête du groupe des violences aux personnes de la sûreté départementale a finalement permis, grâce aux analyses des prélèvements de police technique et scientifique, d’identifier quatre individus d’une vingtaine d’années. Ces derniers ont été interpellés et auditionnés ce jeudi 30 juin 2022, soit près d'un an après les faits, afin de déterminer les rôles de chacun. Selon les premiers éléments, les quatre individus auraient voulu se venger des deux individus qui les auraient agressés auparavant.

Le dossier a été transmis au procureur de la République de Besançon qui doit déterminer les suites judiciaires des personnes mises en cause.