Cinéma pendant les vacances : les films à l’affiche dans les salles obscures de Besançon

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Sur les chemins noirs

Drame

1h30min

Sortie le 22/02/23

Pierre, un célèbre explorateur et écrivain, voyage régulièrement à travers le monde en quête d’aventures. Un soir, il escalade la façade d’un hôtel, ivre, et fait une chute de plusieurs étages. Le choc le plonge dans un coma profond. À son réveil, alors qu’il tient à peine debout et contre l’avis de tous, il décide de parcourir la France à pied en empruntant les chemins oubliés. Un voyage unique et hors du temps où le comédien s’élance dans les pas de Sylvain Tesson à la rencontre de l’hyper-ruralité

John Wick : Chapitre 4

Action, Thriller, Crime

2h49min

Sortie le 22/03/23

John Wick affronte ses adversaires les plus redoutables dans ce quatrième volet de la série. De New York à Osaka, en passant par Paris et Berlin, John Wick mène un combat contre la Grande Table, la terrible organisation criminelle qui a mis sa tête à prix, en affrontant ses tueurs les plus dangereux…

Je verrais toujours vos visages

Drame

1h58min

Sortie le 29/03/23

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la con?ance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation.

Shazam! La rage des dieux

Action, Fantastique, Comédie, Aventure

2h10min

Sortie le 29/03/23

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot "Shazam !"

Le royaume de Naya

Animation, Aventure, Familial, Fantastique

1h39min

Sortie le 05/04/23

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

Super mario bross, le film

Animation, Aventure, Familial, Comédie, Fantastique, Action

1h32min

Sortie le 05/05/23

Un film d'animation centré sur le célèbre plombier Mario.

Les trois mousquetaires-D’Artagnan

Aventure, Histoire, Action, Adaptation littéraire

2h01min

Sortie le 05/04/23

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

L’établi

Drame

1h57min

Sortie le 05/04/23

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un mouvement social.

Normale

Drame, Comédie

1h27min

Sortie le 05/04/23

Lucie a 14 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec son père qui passe ses journées à traîner à la maison en robe de chambre. Sous ses abords d'adolescent attardé, William lutte au quotidien contre les symptômes de la sclérose en plaques. Entre les soins quelle lui apporte, le travail scolaire et son boulot au noir à la sandwicherie, Lucie ne trouve d'échappatoire que dans l'écriture d'un roman autobiographique déglingué.

Une histoire d’amour

Drame, Romance

1h30min

Sortie le 12/04/23

Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…

Les complices

Comédie

1h37min

Sortie le 12/04/23

Max, un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, découvre qu’il a un problème : il s’évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir... Mais pas si simple quand sa seule compétence professionnelle est de tuer des gens… Ils se fait aider par un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire... Max s’attache, malgré lui, au jeune couple, jusqu’à ce que son passé le rattrape.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs

Fantastique, Aventure, Comédie, Action, Horreur

2h14min

Sortie le 12/04/23

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d’action.

10 jours encore sans maman

Comédie

1h36min

Sortie le 12/04/23

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate. Dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés depuis 2 ans, et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi les 10 jours de vacances au ski qui arrivent s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel et pourrait enfin faire décoller sa carrière d’avocate. Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman !

Prochainement

Metallica: 72 seasons - global premiere

Concert

Sortie le 13/04/23

Rejoignez la grande famille Metallica le jeudi 13 avril à 20h à l’occasion d’une soirée unique de révélation du nouvel album du groupe ! Soyez les premiers à découvrir ce nouvel opus, 72 Seasons, la veille de sa sortie officielle, sur grand écran en Dolby Atmos (dans les salles équipées), pour une séance seulement en exclusivité au cinéma. 72 Seasons est le 12ème album studio très attendu de Metallica, précédé du premier single "Lux Æterna", salué par la critique lors de sa sortie le 28 novembre dernier de « tonitruant, endiablé » (Billboard), « coup de poing » (Rolling Stone) et « foudroyant » (USA Today).

Le chevalier à la rose

Opéra

Sortie le 15/04/23

La Maréchale passe une agréable matinée en compagnie de son jeune amant Octavian. Surgit le baron Ochs, venu lui demander de choisir le chevalier qui portera la traditionnelle rose d'argent à sa fiancée Sophie. Lors de cette visite impromptue, le baron jette son dévolu sur la femme de chambre de la Maréchale, qui n'est autre qu'Octavian déguisé.

La vie pour de vrai

Comédie

Sortie le 19/04/23

Tridan Lagache est né et a vécu toute sa vie dans un Club Med au Mexique. A 50 ans, il décide de quitter pour la première fois son environnement de toujours pour retrouver Violette, son amour de jeunesse, et découvrir la vie pour de vrai. A Paris, il est loin d’imaginer les obstacles et périls qui l’attendent dans sa quête de vérité et de bonheur, dont la rencontre inattendue de Louis, son demi-frère ainé, qu’il ne connaissait pas et qui fera tout pour se débarrasser de lui.

Cinéma École-Valentin

Alibi.com 2

Comédie

1h28min

Sortie le 08/02/23

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables.

Les petites victoires

Comédie

1h29min

Sortie le 01/03/23

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école.

Creed III

Action, Drame

1h56min

01/03/23

Le volet numéro 3 des aventures d'Adonis Creed.

Mon crime

Drame, Comédie, Policier, Histoire, Mystère, Judiciaire

1h42min

Sortie le 08/03/23

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

Scream VI

Horreur, Thriller, Mystère

2h03min

Sortie le 08/03/23

Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre survivants quittent Woodsboro pour un nouveau chapitre. Dans Scream VI, Melissa Barrera ("Sam Carpenter"), Jasmin Savoy Brown ("Mindy Meeks-Martin"), Mason Gooding ("Chad Meeks-Martin"), Jenna Ortega ("Tara Carpenter"), Hayden Panettiere ("Kirby Reed") et Courteney Cox ("Gale Weathers") reprennent leurs rôles dans la franchise aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

65 - La terre d’avant

Science-Fiction, Thriller, Action

1h27min

Sortie le 15/03/23

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie

La chambre des merveilles

Drame

1h38min

Sortie le 15/03/23

C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait…

Sage Homme

Drame, Comédie

1h45min

Sortie le 15/03/23

Léopold, 19 ans, rate le concours d’entrée à médecine. Il décide d’entrer à l’école des sages-femmes en cachant la vérité à son entourage, dans le but de réintégrer médecine plus tard grâce à une passerelle. Alors qu’il s’engage sans convictions dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Bonne conduite

Comédie, Crime

1h35min

Sortie le 29/03/23

Pauline à une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière : formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffards la nuit.

Princes et princesses : le spectacle au cinéma

Familial, Show

1h

Sortie le 05/04/23

Le film du spectacle Princes et Princesses, adapté des contes de Michel Ocelot, le papa de Kirikou. Un voyage dans un monde imaginaire, empreint de poésie. Quatre merveilleuses histoires où se croisent des fées, des reines, des princes et des princesses. La troupe de comédiens, musiciens, danseurs et chanteurs donne vie en quatre tableaux, faits de jeux d’ombres chinoises et de lumière, à d’envoûtants contes africain, japonais, égyptien et perse.

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû

Aventure, Familial, Action

1h23min

Sortie le 05/04/23

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

Avatar : la voie de l’eau

Science-Fiction, Action, Aventure, Fantastique

3h14min

Sortie le 14/12/22

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine d'années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la « Resources Development Administration », dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs…

Suzume

Animation, Aventure, Drame, Fantastique

2h02min

Sortie le 12/04/23

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle s'est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

La course aux oeufs

Animation, Comédie, Aventure, Familial

1h28min

Sortie le 12/04/23

Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares variétés d’œufs au cœur de l’Afrique. Les deux parents entreprennent alors un périple à l’autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane.

Prochainement

La vie pour de vrai

Sortie le 19/04/23

Avant première le 16/04/23

Tridan Lagache est né et a vécu toute sa vie dans un Club Med au Mexique. A 50 ans, il décide de quitter pour la première fois son environnement de toujours pour retrouver Violette, son amour de jeunesse, et découvrir la vie pour de vrai. A Paris, il est loin d’imaginer les obstacles et périls qui l’attendent dans sa quête de vérité et de bonheur, dont la rencontre inattendue de Louis, son demi-frère ainé, qu’il ne connaissait pas et qui fera tout pour se débarrasser de lui.

Evil dead rise

Sortie le 19/04/23

La réunion de deux sœurs séparées est interrompue par l'apparition de démons possesseurs de chair, les poussant dans une bataille primitive pour la survie alors qu'elles font face à la version la plus cauchemardesque de la famille imaginable.

Cinéma Victor Hugo

Suzume

Animation, Aventure, Drame, Fantastique

2h02min

Sortie le 12/04/23

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle s'est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

Les âmes soeurs

Drame

1h40min

Sortie le 12/04/23

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne

Le prix du passage

Thriller

1h40min

Sortie le 12/04/23

Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire galère pour élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, lui, migrant d’origine Irakienne, attend de réunir assez d’argent pour payer son passage vers l’Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de passages clandestins.

Brighton 4th

Drame

1h36min

Sortie le 12/04/23

Un ancien champion de lutte géorgien part à Brighton 4th, New York, pour tenter d’aider son fils qui accumule les dettes de jeu.

The quiet girl

Drame

1h36min

Sortie le 12/04/23

Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et négligée par sa famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés pendant l’été…

C’est mon homme

Drame

1h27min

Sortie le 22/03/23

Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien…

A mon seul désir

Drame

1h57min

Sortie le 05/04/23

Vous n’avez jamais été dans un club de strip-tease ? Mais vous en avez déjà eu envie ... au moins une fois... vous n’avez pas osé, c’est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé.

Sept hivers à Téhéran

Documentaire

1h37

Sortie le 29/03/23

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort…

Le bleu du Caftan

Drame

2h04min

Sortie le 22/03/23

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire.

Toute la beauté et le sang versé

Documentaire

1h57min

Sortie le 15/03/23

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable.