Cinq distinctions nationales et internationales pour le Département du Doubs

Des actions portées par le Département du Doubs ont été mises à l’honneur ces dernières semaines lors de remises de prix au niveau national et international, a-t-on appris ce lundi 22 décembre. Cinq initiatives menées ou soutenues par la collectivité ont ainsi été distinguées dans les domaines de la construction durable, du sport et du handicap, des ressources humaines, du développement économique et de l’adaptation au changement climatique.

Un collège primé à l’international lors de la COP 30

Le collège Claude Lorius, situé à Bethoncourt, a reçu le Grand Prix international Construction neuve lors des Green Solutions Awards, remis à l’occasion de la COP 30 au Brésil. L’établissement, inauguré en septembre 2024, a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Département du Doubs et sous maîtrise d’œuvre de CRR Écritures Architecturales.

Conçu selon une approche pédagogique innovante, le bâtiment se distingue également par sa sobriété énergétique, l’utilisation prioritaire de ressources locales et une végétalisation massive des extérieurs. La paille et le bois locaux, ainsi que la terre crue issue du site, ont été retenus pour l’enveloppe du bâtiment. L’objectif de performance E4C2 est atteint.

La construction du collège a été financée par le Département du Doubs, avec le soutien de l’Europe, de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Pays de Montbéliard Agglomération et de la commune de Bethoncourt.

Le jury international a salué le projet comme un exemple de bâtiment éducatif produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme et offrant un environnement d’apprentissage de grande qualité. Il l’a présenté comme un modèle de durabilité et d’innovation dans le secteur de l’éducation, résumant son appréciation par cette citation : "Voilà à quoi toutes les écoles devraient ressembler."

Un Territoria Bronze pour la plateforme Oz dédiée au parasport

Le Département du Doubs a également reçu un Territoria Bronze, dans la catégorie Qualité de vie, pour sa plateforme numérique Oz, développée en partenariat avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Oz est un outil inédit de mise en réseau des acteurs du sport et du handicap. La plateforme vise à faciliter la mise en relation entre les personnes en situation de handicap et les associations sportives, dans le cadre des projets de vie accompagnés par le référent sport et la MDPH.

Une Attractive d’Or pour l’intégration des nouveaux agents

Lors de la cérémonie Les Attractives 2025 – Grand Prix de l’attractivité de l’emploi public, le Département du Doubs s’est vu attribuer l’Attractive d’Or pour son parcours d’intégration des nouveaux agents.

Ce dispositif comprend une journée d’intégration articulée autour d’un temps d’accueil et d’échanges avec le directeur général des services et le vice-président chargé des ressources humaines, suivie d’une présentation des missions, métiers, valeurs et projets de la collectivité. La découverte des locaux de l’Hôtel du Département vise à renforcer le sentiment d’appartenance, avant des modules de formation thématiques animés par des agents de la collectivité.

Un Trophée des Territoires pour le Club RH Haut-Doubs

Le prix “Trophées des Territoires 2025”, organisé par CCI France, a été décerné à la création du Club RH Haut-Doubs, porté par la CCI Saône-Doubs en collaboration avec le Département du Doubs. Le trophée a été remis lors du Salon des Maires à Paris.

Ce dispositif accompagne les entreprises du territoire dans leurs enjeux transfrontaliers de recrutement et de gestion des ressources humaines. Il s’inscrit dans le cadre du protocole de partenariat 2023-2027 signé entre le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs, visant à co-construire des actions en faveur du développement économique et de l’emploi.

Une reconnaissance internationale pour la viabilité hivernale

Le Département du Doubs est enfin lauréat d’Or du prix PIARC pour sa démarche en matière de viabilité hivernale. Cette distinction récompense l’adaptation de l’organisation départementale à l’évolution du risque routier hivernal, fondée sur des observations de terrain et des données de Météo France analysant les tendances depuis les années 1970.

La démarche, qui s’appuie sur des faits scientifiquement établis afin d’adapter l’usage des deniers publics au nouveau contexte climatique, a été primée par le PIARC, l’Association mondiale de la route, au titre des innovations liées au changement climatique. Le Département souligne que cette reconnaissance revient à l’ensemble des acteurs de la viabilité hivernale : chauffeurs, patrouilleurs, cadres coordonnateurs et d’astreinte, ainsi qu’à la cellule médias.