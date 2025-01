Concours de jeunes chefs d’orchestre : les 304 places attribuées en seulement 4 heures !

Les candidates et candidats pouvaient s’inscrire en ligne entre le 16 et le 23 janvier 2025, dans la limite de 304 places réparties entre les cinq lieux de présélection : Besançon (52 places), Séoul (44 places), Paris (78 places), Berlin (78 places) et Montréal (52 places).

Dès midi, le site d’inscription a été pris d’assaut, donnant lieu à une file d’attente de près de 300 candidats. À 13h00, 80% des places étaient déjà attribuées, et les inscriptions ont été closes à 16h00, tous les créneaux ayant trouvé preneurs dans l’ordre suivant : Paris, Berlin, Besançon, Séoul et Montréal. Une liste d’attente est désormais ouverte en cas de désistement (déjà 140 personnes inscrites).

Un enthousiasme pour le concours de Besançon

Conscient de l’engouement suscité par le concours, l’équipe organisatrice avait cette année augmenté le nombre de places disponibles, passant ainsi de 275 à 304, nombre encore insuffisant pour satisfaire l’enthousiasme de tous les aspirants chefs d’orchestre. "Cet intérêt s’explique notamment par le fait que le concours de Besançon est le seul concours de direction au monde ne faisant pas de sélection sur dossier (papier ou vidéo) mais uniquement lors d’auditions live", explique les organisateurs dans un communiqué.

Présélections à huis clos

Les présélections débuteront à Besançon les 14 et 15 avril 2025 et se poursuivront à Séoul, Paris, Berlin et enfin à Montréal jusqu’au 3 mai. Lors de cette première étape, les candidates et candidats seront appelés à diriger des œuvres symphoniques jouées par deux pianistes (à deux pianos), devant deux membres du jury : la violoniste solo Jaewon Kim (Corée du Sud) et le chef Jean-François Verdier (France).

Seulement 20 jeunes chef(fe)s d’orchestre seront sélectionnés pour les épreuves finales organisées en septembre dans le cadre du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté.