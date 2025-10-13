Concours de la meilleure saucisse de Morteau 2025 : 28 salaisonniers en compétition à Pontarlier

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le mercredi 15 octobre, la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Morteau accueillera 120 consommateurs qui composent le jury de la dégustation grand public. La moyenne de leurs notes, combinée à celles du jury de mars 2025, permettra de déterminer les huit meilleures saucisses de Morteau.

Depuis plus d’une décennie, le concours de la meilleure Saucisse de Morteau consacre le savoir-faire des salaisonniers de Franche-Comté. Organisé par l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M), l’événement réunit chaque année professionnels, amateurs éclairés et passionnés du terroir.

Créé en 2012, ce concours vise à mettre en valeur "les plus belles pièces" issues des fumoirs traditionnels comtois, les fameux tuyés. Les saucisses sont évaluées "d’abord crues, pour apprécier l’aspect visuel, la couleur et la signature olfactive née des tuyés comtois, puis cuites, où moelleux, équilibre du fumé et finesse aromatique font toute la différence."

28 salaisonniers en lice

Pour cette édition 2025, 28 salaisonniers participent à la compétition. La première session de dégustation s’est tenue en mars dernier à Besançon. La deuxième, décisive, se déroulera sur deux jours dans le Haut-Doubs.

Le jeudi 16 octobre, place à la dégustation finale à Pontarlier, au Lycée professionnel Toussaint Louverture. À 14h00, un jury d'experts se réunira pour départager les finalistes et établir le podium 2025.

Un jury d’experts pour désigner le podium 2025

Le jeudi 16 octobre, place à la dégustation finale à Pontarlier, au Lycée professionnel Toussaint Louverture. À 14h00, un jury d’experts se réunira pour départager les finalistes et établir le podium 2025. Cette année, le panel réunit des personnalités issues de divers horizons :