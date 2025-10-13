Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Société

Concours de la meilleure saucisse de Morteau 2025 : 28 salaisonniers en compétition à Pontarlier

Publié le 13/10/2025 - 16:27
Mis à jour le 13/10/2025 - 15:20

Le mercredi 15 octobre, la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Morteau accueillera 120 consommateurs qui composent le jury de la dégustation grand public. La moyenne de leurs notes, combinée à celles du jury de mars 2025, permettra de déterminer les huit meilleures saucisses de Morteau.

Concours de saucisse de Morteau 2024 © A2M
Concours de saucisse de Morteau 2024 © A2M

Depuis plus d’une décennie, le concours de la meilleure Saucisse de Morteau consacre le savoir-faire des salaisonniers de Franche-Comté. Organisé par l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M), l’événement réunit chaque année professionnels, amateurs éclairés et passionnés du terroir.

Créé en 2012, ce concours vise à mettre en valeur "les plus belles pièces" issues des fumoirs traditionnels comtois, les fameux tuyés. Les saucisses sont évaluées "d’abord crues, pour apprécier l’aspect visuel, la couleur et la signature olfactive née des tuyés comtois, puis cuites, où moelleux, équilibre du fumé et finesse aromatique font toute la différence."

28 salaisonniers en lice

Pour cette édition 2025, 28 salaisonniers participent à la compétition. La première session de dégustation s’est tenue en mars dernier à Besançon. La deuxième, décisive, se déroulera sur deux jours dans le Haut-Doubs.

Le mercredi 15 octobre, la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Morteau accueillera à partir de 10h00 les 120 consommateurs passionnés et avertis qui composent le jury de la dégustation grand public. La moyenne de leurs notes, combinée à celles du jury de mars, permettra de déterminer les huit meilleures saucisses de Morteau.

Un jury d’experts pour désigner le podium 2025

Le jeudi 16 octobre, place à la dégustation finale à Pontarlier, au Lycée professionnel Toussaint Louverture. À 14h00, un jury d’experts se réunira pour départager les finalistes et établir le podium 2025. Cette année, le panel réunit des personnalités issues de divers horizons :

  • Christian Badoz, ancien PDG de la fromagerie Badoz

  • Philippe Besson, adjoint à la mairie de Pontarlier

  • Jean-Christophe Bouheret, ancien salaisonnier

  • Michel Delacroix, président d’honneur

  • Carine Dufay, journaliste à Esprit comtois

  • Marc Fischer, chef du restaurant La Pinthe Comtoise

  • Didier Humbert, président de l’ODG Cancoillotte

  • Clotilde Jacoulot, MOF Primeur

  • Philippe Rouillier, proviseur du Lycée Toussaint Louverture

  • Vincent Tyrode, fromager à L’Auberson

  • Pierre Vaufray, adjoint à la mairie de Morteau

  • Sophian Violette, chef du restaurant La Parenthèse

alimentation concours consommateurs porc produits terroirs saucisse de morteau viande

Publié le 13 octobre à 16h27 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

DOUBS (25)
Société

Concours de la meilleure saucisse de Morteau 2025 : 28 salaisonniers en compétition à Pontarlier

Le mercredi 15 octobre, la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Morteau accueillera 120 consommateurs qui composent le jury de la dégustation grand public. La moyenne de leurs notes, combinée à celles du jury de mars 2025, permettra de déterminer les huit meilleures saucisses de Morteau.

alimentation concours consommateurs porc produits terroirs saucisse de morteau viande
Publié le 13 octobre à 16h27 par Alexane
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 18h00 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
France
Santé Société

Santé mentale : le nombre d’hospitalisations pour gestes suicidaires chez les jeunes femmes en hausse

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, Santé publique France publie ce vendredi 10 octobre 2025 son bilan annuel sur les conduites suicidaires. Si le nombre de décès reste stable, l’agence alerte sur la progression des hospitalisations, notamment chez les jeunes filles et jeunes femmes.

santé publique france suicide
Publié le 10 octobre à 11h33 par Alexane
Besançon
Société

Une association saisit la justice contre la Ville de Besançon pour l’accès aux documents du zoo de la Citadelle

Le 5 octobre 2025, l’association de défense des animaux Paz (Projet Animaux Zoopolis) a saisi le tribunal administratif de Besançon. En cause : le refus persistant de la mairie de lui transmettre plusieurs documents administratifs relatifs au zoo de la Citadelle, malgré un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rendu le 17 avril 2025.

animal mairie de besancon paz tribunal administratif
Publié le 10 octobre à 09h46 par Alexane
Besançon
Santé Société

Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

contraception enceinte femme pilule silmach
Publié le 9 octobre à 16h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

“44 millions d’animaux tués” pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à “stopper l’hémorragie”

L’association de défense des animaux L214 se mobilise ce samedi 18 octobre à Besançon pour interpeller la maire, Anne Vignot, ainsi que les candidat(e)s aux élections municipales de 2026, sur la question de la consommation animale. L’organisation souhaite les inciter à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de moitié du nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans la ville.

animaux anne vignot association L214 consommation municipale 2026
Publié le 9 octobre à 15h22 par Alexane
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Opération “Grand Repas” le 9 octobre : un repas étoilée pour les étudiants de Bourgogne Franche-Comté…

Le 9 octobre 2025, les étudiants de Bourgogne–Franche-Comté pourront eux aussi profiter, pour la première fois, du Grand Repas, un événement national qui met à l’honneur "le bien manger, le partage et les saveurs locales", selon le communiqué du Crous Bourgogne–Franche-Comté. Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative.

chef étoilé crous cuisine étudiant grand repas
Publié le 8 octobre à 10h42 par Alexane
Besançon
Société

”Qui peut encore croire que l’offensive israélienne est menée pour libérer les otages ou pour démanteler le Hamas ?”

TRIBUNE • En tant que représentant de l’Union Juive Française pour la Paix de Besançon, Norbert Nusbaum tient à transmettre à nouveau la tribune intitulée ”Pas en notre nom”, signée par des Juives et des Juifs français à l’occasion d’une publication par un média national lors de la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. Ce texte est présenté aujourd’hui en contrepoint à l’initiative de la mairie de Besançon organisée ce mardi 7 octobre en faveur de la libération des otages israélien(ne)s et en hommage aux victimes.

attentat décès guerre hamas islam israel judaisme juif norbert nusbaum palestine
Publié le 7 octobre à 08h53 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 16.55
ciel dégagé
le 13/10 à 15h00
Vent
5.09 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
70 %
 