Dimanche 19 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Mamirolle
Société

Concours Fromonval 2025 : quels sont les meilleurs fromages et produits laitiers ?

Publié le 19/10/2025 - 08:51
Mis à jour le 19/10/2025 - 08:51

Le concours officiel Fromonval, rendez-vous annuel des professionnels et artisans du fromage et des produits laitiers, s’est tenu ce samedi 18 octobre à Mamirolle. Organisé par les bénévoles du Musée du Fromage de Trépot et de l’Enilea, l’événement a rassemblé un nombre record de participants.

©
©
©
1/3 - ©
2/3 - ©
3/3 - ©

Selon les organisateurs, 216 juges ont évalué 278 produits issus de 57 sociétés différentes. Des chiffres "inédits, plus importants que les années précédentes", ont-ils souligné à l’issue de la journée de dégustation.

Des jurys nombreux et des produits variés

Répartis en plusieurs jurys selon les catégories – fromages à pâte pressée, raclettes, pâtes molles, pâtes persillées, cancoillottes, yaourts ou beurres – les dégustateurs ont attribué plus d’une centaine de distinctions. Chaque produit a été jugé selon des critères de goût, de texture, d’aspect et d’équilibre aromatique.

Les grands gagnants de l’édition 2025

Parmi les nombreuses récompenses décernées, plusieurs entreprises se distinguent particulièrement cette année :

  • Fromagerie de Clerval (25340 Pays de Clerval), qui décroche plusieurs médailles d’or, notamment avec sa Tome du Lomont et son Munster 500g.
  • SA Perrin Vermot (25330 Cléron), saluée pour ses raclettes et ses tommes spéciales.
  • Fromagerie Lehmann (25600 Vieux-Charmont), régulièrement récompensée dans les catégories yaourts et pâtes molles.
  • Fromageries PFCE Ermitage (25580 Guyans-Durnes), lauréates notamment avec la Raclette aux truffes.
  • Fromagerie Badoz (25300 Pontarlier), plusieurs fois distinguée pour ses cancoillottes, dont la Cancoillotte du fromager au vin jaune.
  • Pâturages Comtois (70500 Aboncourt-Gésincourt), qui s’impose dans les catégories pâtes molles à croûte mixte et cancoillottes aromatisées.
  • Domaine des Bufflonnes (67350 Uhrwiller), récompensé pour ses fromages à pâte molle spéciale.
  • Gaec de la Vie de Fer (25660 Saône), plusieurs fois médaillé pour ses yaourts nature et aux fruits.
  • Gaec du Château sous le Bois (70280 Saint-Bresson), lauréat du fromage blanc et du yaourt citron.
  • Gaec Rognon (25620 Tarcenay), distingué dans la catégorie beurre fermier.
  • Fromagerie Jean Faup (09201 Saint-Girons), double médaillée d’or et d’argent avec ses tommes de Bethmale.

Un savoir-faire régional à l’honneur

Bien que le concours soit ouvert à l’échelle nationale, la Franche-Comté confirme sa place de choix parmi les régions laitières les plus dynamiques du pays. Les produits jurassiens et doubistes ont en effet occupé une large part du palmarès, illustrant la vitalité et la diversité de la filière fromagère régionale.

Les organisateurs ont déjà donné rendez-vous aux participants et au public pour la prochaine édition, prévue en 2026.

Palmarès complet :

TOME ET PÂTE PRESSÉE "NATURE" JURY 1

  • Médaille d’or : Tome du Lomont - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
  • Médaille d’argent : Tomme Flora – Fromagerie Michelin, 25160 Saint-Point Lac
  • Médaille de bronze : Tome d'alpage du Père François - Alpage du Père François, 1358 Valeyres sous Rances

TOME ET PÂTE PRESSÉE "NATURE" - JURY 2

  • Médaille d’or : Tomme de Trémont - Coopérative du Val de Loue, 39600 Grange de Vaivre
  • Médaille d’argent : Tomme des Pyrénées IGP - Onetik SAS, 64240 Macaye
  • Médaille de bronze : Tomme de pays - Coopérative de Chapelle des Bois, 25240 Chapelle des Bois

TOME "SPÉCIALE" AFFINÉE - JURY 1

  • Médaille d’or : Bethmale au lait de chèvre - Fromagerie Jean Faup, 09201 Saint-Girons
  • Médaille d’argent : Montagne de Bethmale - Fromagerie Jean Faup, 09201 Saint-Girons
  • Médaille d’argent : Ossau Iraty AOP - Onetik SAS, 64240 Macaye
  • Médaille de bronze : Tomme Chebris - Onetik SAS, 64240 Macaye

TOME "SPÉCIALE" AFFINÉE - JURY 2

  • Médaille d’or : Chrüterhäx Kräuterhexe - Fromagerie Wildberg Kase, 8489 Wildberg
  • Médaille d’argent : Tomme aux fleurs - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
  • Médaille d’argent : Tomme aux noix - Ferme du Breuil, 25170 Lavernay

RACLETTE "NATURE" - JURY 1

  • Médaille d’or : Raclette au lait cru - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
  • Médaille d’argent : Raclette nature au lait cru - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
  • Médaille de bronze : Raclette label rouge - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans-Durnes

RACLETTE "NATURE" - JURY 2

  • Médaille d’or : Raclette au lait cru - Coopérative les Monts de Joux, 25560 Bannans
  • Médaille d’argent : Le Montagnon - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
  • Médaille de bronze : Raclette du Val de Loue - Coopérative du Val de Loue, 39600 Grange de Vaivre

RACLETTE "FUMÉE"

  • Médaille d’or : Raclette fumée - Ferme du Breuil, 25170 LavernayMédaille de bronze : Raclette fumée - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
  • Médaille de bronze : Raclette du Grandvaux fumée - Fruitière du pays Grandvallier, 39150 Saint-Laurent en Grandvaux

RACLETTE "SPÉCIALE" - JURY 1

  • Médaille d’or : /
  • Médaille d’argent : Raclette des grisons - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
  • Médaille de bronze : Raclette au poivre - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont

RACLETTE "SPÉCIALE" - JURY 2

  • Médaille d’or : Raclette aux Truffes - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans Durnes
  • Médaille d’argent : Raclette ortie paprika - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
  • Médaille de bronze : /

PÂTE MOLLE À "CROÛTE LAVÉE"

  • Médaille d’or : Munster 500g - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
  • Médaille d’argent : /
  • Médaille de bronze : /-

PÂTE MOLLE À "CROÛTE FLEURIE"

  • Médaille d’or : Petit Patou - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
  • Médaille d’argent : Brie 500g - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans-Durnes
  • Médaille de bronze : /

PÂTE MOLLE À "CROÛTE MIXTE"

  • Médaille d’or : Petit Merlemont - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
  • Médaille d’argent : Le bourrichon - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
  • Médaille de bronze : Rochois - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt

PÂTE MOLLE "SPÉCIALE" - JURY 1

  • Médaille d’or : lactique affiné - Domaine des Bufflonnes, 67350 Uhrwiller
  • Médaille d’argent : Roucoulons noix - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
  • Médaille de bronze : Tomette ciboulette - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron

PÂTE MOLLE "SPÉCIALE" - JURY 2

  • Médaille d’argent : Petit Cerneau – Fromagerie Michelin, 25160 Saint-Point Lac
  • Médaille d’argent : Pampy - Domaine des Bufflonnes, 67350 Uhrwiller
  • Médaille de bronze : Merlemont cendré - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt

PÂTE PERSILLÉE

  • Médaille d’or : Bleu de La Marre - SCAF de La Marre, 39210 La Marre
  • Médaille d’argent : /
  • Médaille de bronze : /

CANCOILLOTTE "NATURE"

  • Médaille d’or : Cancoillotte nature 200g - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
  • Médaille d’argent : Cancoillotte nature - Fruitières du vallon de Sancey, 25430 Sancey
  • Médaille de bronze : Fleuron des gourmets nature - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt

CANCOILLOTTE À L'AIL

  • Médaille d’or : Cancoillotte à l'ail Le Francomtois - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
  • Médaille d’argent : Cancoillotte du fromager à l'ail rose - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
  • Médaille de bronze : Cancoillotte à l'ail - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier

CANCOILLOTTE AU VIN

  • Médaille d’or : Cancoillotte du fromager au vin jaune - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
  • Médaille d’argent : Cancoillotte Savagnin Le francomtois - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
  • Médaille de bronze : Fleuron des gourmets Vin jaune - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt

CANCOILLOTTE AUX AROMATES

  • Médaille d’or : Cancoillotte Poitrey pesto - Fromagerie Poitrey La Belle Étoile, 25770 Franois
  • Médaille d’argent : Cancoillotte du fromager au cumin - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
  • Médaille de bronze : Cancoillotte 5 baies - Gaec les Chansereaux, 70170 Bougnon

CANCOILLOTTES AUX AROMATES

  • Médaille d’or : Fleuron des gourmets Poivre 5 baies - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
  • Médaille d’argent : Cancoillotte metton fumé - Gaec les Chansereaux, 70170 Bougnon
  • Médaille de bronze : Cancoillotte absinthe - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont

CHÈVRE FRAIS

  • Médaille d’or : Boutons des Belouzards - Ferme des Aubépins, 71250 Sainte-Cécile
  • Médaille d’argent : Petit Cruzille frais - Gaec de la Cruzille, 71710 Les Bizots
  • Médaille de bronze : Chèvre frais - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller

CHÈVRE MI-AFFINÉE

  • Médaille d’or : Saint-Germain - Domaine de l'Argolay, 71800 Saint-Germain en Brionnais
  • Médaille d’or : Chèvre demi-sec - EARL Baudelin, 71760 Marly sous Issy
  • Médaille d’argent : Sainte Cécile - Ferme des Aubépins, 71250 Sainte-Cécile
  • Médaille de bronze : Buche cendrée - Gaec Saint Raphaël, 57720 Hottviller

CHÈVRE AFFINÉ SEC

  • Médaille d’or : Cruzille sec - Gaec de la Cruzille, 71710 Les Bizots
  • Médaille d’argent : Maconnais AOP - Chevenet, 71870 Hurigny
  • Médaille de bronze : Chèvrolay - Domaine de l'Argolay 71800, Saint-Germain en Brionnais

CHÈVRE SPÉCIALE

  • Médaille d’argent : Mi-sec cendré des bois pâturés - Chèvrerie des Bois Pâturés, 70440 Servance
  • Médaille de bronze : Sacrées graines - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller
  • Médaille de bronze : Cœur de figue - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller-

FROMAGE BLANC

  • Médaille d’or : Fromage blanc - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson
  • Médaille d’argent : Fromage blanc de chèvre - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller
  • Médaille de bronze : Fromage blanc lissé - Coopérative de Bouclans, 25360 Bouclans

FAISSELLE

  • Médaille d’or : Faisselle plateau d'Etrez - Laiterie Coopérative d'Etrez Foissiat, 01340 Bresse Vallons
  • Médaille d’argent : Faisselle moulée à la louche bio - Coopérative de Cerneux Monnot, 25210 Bonnétage
  • Médaille de bronze : Faisselle moulée à la louche - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône

YAOURT NATURE - JURY 1

  • Médaille d’or : Yaourt fermier - Gaec Rognon, 25620 Tarcenay
  • Médaille d’argent : Yaourt brassé nature - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
  • Médaille de bronze : Yaourt nature - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône

YAOURT NATURE - JURY 2

  • Médaille d’or : Yaourt nature - Coopérative de Cerneux Monnot, 25210 Bonnétage
  • Médaille d’argent : Yaourt nature - ENILEA campus Mamirolle, 25620 Mamirolle
  • Médaille de bronze : Yaourt nature - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson

YAOURT AUX FRUITS ROUGES - JURY 1

  • Médaille d’or : Yaourt myrtille - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
  • Médaille d’argent : Yaourt brassé myrtille - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
  • Médaille de bronze : Yaourt brassé fraise - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont

YAOURT NATURE AUX FRUITS ROUGES - JURY 2

  • Médaille d’argent : Yaourt brassé framboise - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
  • Médaille d’argent : Yaourt brassé framboise - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
  • Médaille de bronze : /

YAOURT AUX FRUITS - JURY 1

  • Médaille d’or : Yaourt mangue - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
  • Médaille d’argent : Yaourt citron - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
  • Médaille de bronze : Yaourt brassé mangue - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon-

YAOURT AUX FRUITS - JURY 2

  • Médaille d’argent : Yaourt brassé mirabelle - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
  • Médaille d’argent : Yaourt brassé vanille - Coopérative de Bouclans, 25360 Bouclans
  • Médaille de bronze : Yaourt brassé vanille - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon

YAOURT AROMATISÉ

  • Médaille d’or : Yaourt citron - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson
  • Médaille d’argent : Yaourt citron - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
  • Médaille de bronze : Yaourt banane - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont

BEURRE - JURY 1

  • Médaille d’or : Beurre Juste à Comté - Fruitière du Russey, 25210 Le Russey
  • Médaille d’argent : Beurre d'Etalans - Fruitière d'Étalans, 25580 Étalans
  • Médaille de bronze : Beurre de Bresse AOP - Laiterie Coopérative d'Etrez Foissiat, 01340 Bresse Vallons

BEURRE - JURY 2

  • Médaille d’or : Beurre fermier - Gaec Rognon, 25620 Tarcenay
  • Médaille d’argent : Beurre - Coopérative de Chapelle des Bois, 25240 Chapelle des Bois
  • Médaille de bronze : Beurre des montagnes du Haut Doubs - Fruitière d'Indevillers G

concours fromage fromonval produits terroirs

Publié le 19 octobre à 08h51 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Mamirolle
Société

Concours Fromonval 2025 : quels sont les meilleurs fromages et produits laitiers ?

Le concours officiel Fromonval, rendez-vous annuel des professionnels et artisans du fromage et des produits laitiers, s’est tenu ce samedi 18 octobre à Mamirolle. Organisé par les bénévoles du Musée du Fromage de Trépot et de l’Enilea, l’événement a rassemblé un nombre record de participants.

concours fromage fromonval produits terroirs
Publié le 19 octobre à 08h51 par Alexane
Besançon
Evénements Société

En images – Le Salon de l’habitat à Besançon… c’est parti !

Le Salon de l’habitat a ouvert ses portes vendredi 17 octobre 2025 au parc des expositions Micropolis à Besançon. Pendant trois jours, de nombreuses entreprises présentent leurs produits dans de nombreux domaines. L’occasion pour les visiteurs de découvrir des nouveautés et de trouver des idées pour métamorphoser leur intérieur et extérieur ou tout simplement s’équiper…

agencement banque décoration immobilier rénovation salon de l'habitat sécurité
Publié le 17 octobre à 16h00 par Alexane
Pontarlier
Société

Une entreprise bisontine sacrée au concours de la meilleure saucisse de Morteau

Réunis à Pontarlier, au Lycée professionnel Toussaint Louverture ce jeudi 16 octobre 2025, les adhérents de l’association de Défense et Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté ont dévoilé le nom du grand gagnant de l’édition 2025 du concours de la meilleure saucisse de Morteau, lancé en 2012. Et le vainqueur est… 

concours Maison Bonnet médailles morteau saucisse saucisse de morteau
Publié le 17 octobre à 09h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Vie locale

Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027… Qu’est-ce que c’est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

Grand Besançon Métropole planoise pole numérique territoire 25
Publié le 16 octobre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Cybersécurité : l’État renouvelle sa confiance au CSIRT Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional d’alerte et de réaction aux attaques informatiques Bourgogne-Franche-Comté (CSIRT-BFC), opéré par l’Agence régionale du numérique et de l’intelligence artificielle (ARNia), a été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt RALEC (Renforcement de l’Accompagnement Local aux enjeux de Cybersécurité) lancé par l’ANSSI en août dernier, a-t-on appris le 13 octobre 2025.

cybersécurité region bourgogne franche-comte
Publié le 16 octobre à 10h30 par Alexane
France
Santé Société

Forte baisse du tabagisme en France : 4 millions de fumeurs quotidiens en moins en 10 ans

Selon les premiers résultats du Baromètre de Santé publique France 2024, la France enregistre une forte baisse du tabagisme, rompant avec la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19. Il s’agit d’une diminution historique du nombre de fumeurs dans l’Hexagone…

cancer du poumon cigarette mois sans tabac santé publique france tabac
Publié le 16 octobre à 08h17 par Alexane
Besançon
Economie Société

Droit de réponse – Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce “les nuisances sonores” du bistrot

DROIT DE RÉPONSE • À la suite de la publication le 7 octobre 2025 sur maCommune.info de l’article intitulé "Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre", le Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) a souhaité exercer son droit de réponse. Regroupant des résidents du centre-ville de Besançon, le collectif entend rappeler ses préoccupations liées aux nuisances sonores et conteste la vision jugée "méliorative" de l’établissement présentée dans l’article. Dans un texte détaillé, C.H.U.T met en cause la direction du bar Le Tandem, évoquant des dépassements récurrents des seuils sonores réglementaires, des conflits avec des riverains, et un manque de respect du cadre patrimonial et légal.

le tandem nuisances
Publié le 15 octobre à 10h45 par Alexane
JURA (39)
Santé Société

Dermatose nodulaire contagieuse : une stratégie sanitaire de lutte pour “éradiquer” l’épidémie dans le Jura

Ce mardi 14 octobre 2025, le préfet du Jura Pierre-Edouard Colliex, a présidé une réunion de gestion de crise sur la dermatose nodulaire contagieuse en présence des services de l’État : la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la Gendarmerie nationale, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que les professionnels agricoles : Groupement de Défense Sanitaire (GDS), des vétérinaires, le président de la Chambre d’agriculture et le directeur de la FDSEA.

agriculture bovin dermatose nodulaire élevage maladie préfet du jura
Publié le 15 octobre à 08h32 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Concours de la meilleure saucisse de Morteau 2025 : 28 salaisonniers en compétition à Pontarlier

Le mercredi 15 octobre, la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Morteau accueillera 120 consommateurs qui composent le jury de la dégustation grand public. La moyenne de leurs notes, combinée à celles du jury de mars 2025, permettra de déterminer les huit meilleures saucisses de Morteau.

alimentation concours consommateurs porc produits terroirs saucisse de morteau viande
Publié le 13 octobre à 16h27 par Alexane
Besançon
Economie Société

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

QUOI DE 9 ? • Le showroom Artémis, spécialiste de l’aménagement extérieur et du mobilier design, ouvre grand ses portes pendant trois jours exceptionnels du 23 au 25 octobre 2025, de 10h à 19h, placés sous le signe de l’inspiration, du conseil et des bonnes affaires…

décoration grand destockage jardin luminaire paysagiste quoi de 9 salon de jardin vaisselle
Publié le 19 octobre à 16h30 par Macommune.info
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 9.42
couvert
le 19/10 à 09h00
Vent
3.12 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
88 %
 