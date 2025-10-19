Concours Fromonval 2025 : quels sont les meilleurs fromages et produits laitiers ?

Selon les organisateurs, 216 juges ont évalué 278 produits issus de 57 sociétés différentes. Des chiffres "inédits, plus importants que les années précédentes", ont-ils souligné à l’issue de la journée de dégustation.
Des jurys nombreux et des produits variés
Répartis en plusieurs jurys selon les catégories – fromages à pâte pressée, raclettes, pâtes molles, pâtes persillées, cancoillottes, yaourts ou beurres – les dégustateurs ont attribué plus d’une centaine de distinctions. Chaque produit a été jugé selon des critères de goût, de texture, d’aspect et d’équilibre aromatique.
Les grands gagnants de l’édition 2025
Parmi les nombreuses récompenses décernées, plusieurs entreprises se distinguent particulièrement cette année :
- Fromagerie de Clerval (25340 Pays de Clerval), qui décroche plusieurs médailles d’or, notamment avec sa Tome du Lomont et son Munster 500g.
- SA Perrin Vermot (25330 Cléron), saluée pour ses raclettes et ses tommes spéciales.
- Fromagerie Lehmann (25600 Vieux-Charmont), régulièrement récompensée dans les catégories yaourts et pâtes molles.
- Fromageries PFCE Ermitage (25580 Guyans-Durnes), lauréates notamment avec la Raclette aux truffes.
- Fromagerie Badoz (25300 Pontarlier), plusieurs fois distinguée pour ses cancoillottes, dont la Cancoillotte du fromager au vin jaune.
- Pâturages Comtois (70500 Aboncourt-Gésincourt), qui s’impose dans les catégories pâtes molles à croûte mixte et cancoillottes aromatisées.
- Domaine des Bufflonnes (67350 Uhrwiller), récompensé pour ses fromages à pâte molle spéciale.
- Gaec de la Vie de Fer (25660 Saône), plusieurs fois médaillé pour ses yaourts nature et aux fruits.
- Gaec du Château sous le Bois (70280 Saint-Bresson), lauréat du fromage blanc et du yaourt citron.
- Gaec Rognon (25620 Tarcenay), distingué dans la catégorie beurre fermier.
- Fromagerie Jean Faup (09201 Saint-Girons), double médaillée d’or et d’argent avec ses tommes de Bethmale.
Un savoir-faire régional à l’honneur
Bien que le concours soit ouvert à l’échelle nationale, la Franche-Comté confirme sa place de choix parmi les régions laitières les plus dynamiques du pays. Les produits jurassiens et doubistes ont en effet occupé une large part du palmarès, illustrant la vitalité et la diversité de la filière fromagère régionale.
Les organisateurs ont déjà donné rendez-vous aux participants et au public pour la prochaine édition, prévue en 2026.
Palmarès complet :
TOME ET PÂTE PRESSÉE "NATURE" JURY 1
- Médaille d’or : Tome du Lomont - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
- Médaille d’argent : Tomme Flora – Fromagerie Michelin, 25160 Saint-Point Lac
- Médaille de bronze : Tome d'alpage du Père François - Alpage du Père François, 1358 Valeyres sous Rances
TOME ET PÂTE PRESSÉE "NATURE" - JURY 2
- Médaille d’or : Tomme de Trémont - Coopérative du Val de Loue, 39600 Grange de Vaivre
- Médaille d’argent : Tomme des Pyrénées IGP - Onetik SAS, 64240 Macaye
- Médaille de bronze : Tomme de pays - Coopérative de Chapelle des Bois, 25240 Chapelle des Bois
TOME "SPÉCIALE" AFFINÉE - JURY 1
- Médaille d’or : Bethmale au lait de chèvre - Fromagerie Jean Faup, 09201 Saint-Girons
- Médaille d’argent : Montagne de Bethmale - Fromagerie Jean Faup, 09201 Saint-Girons
- Médaille d’argent : Ossau Iraty AOP - Onetik SAS, 64240 Macaye
- Médaille de bronze : Tomme Chebris - Onetik SAS, 64240 Macaye
TOME "SPÉCIALE" AFFINÉE - JURY 2
- Médaille d’or : Chrüterhäx Kräuterhexe - Fromagerie Wildberg Kase, 8489 Wildberg
- Médaille d’argent : Tomme aux fleurs - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
- Médaille d’argent : Tomme aux noix - Ferme du Breuil, 25170 Lavernay
RACLETTE "NATURE" - JURY 1
- Médaille d’or : Raclette au lait cru - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
- Médaille d’argent : Raclette nature au lait cru - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
- Médaille de bronze : Raclette label rouge - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans-Durnes
RACLETTE "NATURE" - JURY 2
- Médaille d’or : Raclette au lait cru - Coopérative les Monts de Joux, 25560 Bannans
- Médaille d’argent : Le Montagnon - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
- Médaille de bronze : Raclette du Val de Loue - Coopérative du Val de Loue, 39600 Grange de Vaivre
RACLETTE "FUMÉE"
- Médaille d’or : Raclette fumée - Ferme du Breuil, 25170 LavernayMédaille de bronze : Raclette fumée - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
- Médaille de bronze : Raclette du Grandvaux fumée - Fruitière du pays Grandvallier, 39150 Saint-Laurent en Grandvaux
RACLETTE "SPÉCIALE" - JURY 1
- Médaille d’or : /
- Médaille d’argent : Raclette des grisons - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
- Médaille de bronze : Raclette au poivre - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
RACLETTE "SPÉCIALE" - JURY 2
- Médaille d’or : Raclette aux Truffes - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans Durnes
- Médaille d’argent : Raclette ortie paprika - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
- Médaille de bronze : /
PÂTE MOLLE À "CROÛTE LAVÉE"
- Médaille d’or : Munster 500g - Fromagerie de Clerval, 25340 Pays de Clerval
- Médaille d’argent : /
- Médaille de bronze : /-
PÂTE MOLLE À "CROÛTE FLEURIE"
- Médaille d’or : Petit Patou - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
- Médaille d’argent : Brie 500g - Fromageries PFCE Ermitage, 25580 Guyans-Durnes
- Médaille de bronze : /
PÂTE MOLLE À "CROÛTE MIXTE"
- Médaille d’or : Petit Merlemont - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
- Médaille d’argent : Le bourrichon - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
- Médaille de bronze : Rochois - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
PÂTE MOLLE "SPÉCIALE" - JURY 1
- Médaille d’or : lactique affiné - Domaine des Bufflonnes, 67350 Uhrwiller
- Médaille d’argent : Roucoulons noix - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
- Médaille de bronze : Tomette ciboulette - SA Perrin Vermot, 25330 Cléron
PÂTE MOLLE "SPÉCIALE" - JURY 2
- Médaille d’argent : Petit Cerneau – Fromagerie Michelin, 25160 Saint-Point Lac
- Médaille d’argent : Pampy - Domaine des Bufflonnes, 67350 Uhrwiller
- Médaille de bronze : Merlemont cendré - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
PÂTE PERSILLÉE
- Médaille d’or : Bleu de La Marre - SCAF de La Marre, 39210 La Marre
- Médaille d’argent : /
- Médaille de bronze : /
CANCOILLOTTE "NATURE"
- Médaille d’or : Cancoillotte nature 200g - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
- Médaille d’argent : Cancoillotte nature - Fruitières du vallon de Sancey, 25430 Sancey
- Médaille de bronze : Fleuron des gourmets nature - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
CANCOILLOTTE À L'AIL
- Médaille d’or : Cancoillotte à l'ail Le Francomtois - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
- Médaille d’argent : Cancoillotte du fromager à l'ail rose - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
- Médaille de bronze : Cancoillotte à l'ail - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
CANCOILLOTTE AU VIN
- Médaille d’or : Cancoillotte du fromager au vin jaune - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
- Médaille d’argent : Cancoillotte Savagnin Le francomtois - Fromagerie Milleret, 70700 Charcenne
- Médaille de bronze : Fleuron des gourmets Vin jaune - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
CANCOILLOTTE AUX AROMATES
- Médaille d’or : Cancoillotte Poitrey pesto - Fromagerie Poitrey La Belle Étoile, 25770 Franois
- Médaille d’argent : Cancoillotte du fromager au cumin - Fromagerie Badoz, 25300 Pontarlier
- Médaille de bronze : Cancoillotte 5 baies - Gaec les Chansereaux, 70170 Bougnon
CANCOILLOTTES AUX AROMATES
- Médaille d’or : Fleuron des gourmets Poivre 5 baies - Pâturages Comtois, 70500 Aboncourt Gésincourt
- Médaille d’argent : Cancoillotte metton fumé - Gaec les Chansereaux, 70170 Bougnon
- Médaille de bronze : Cancoillotte absinthe - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
CHÈVRE FRAIS
- Médaille d’or : Boutons des Belouzards - Ferme des Aubépins, 71250 Sainte-Cécile
- Médaille d’argent : Petit Cruzille frais - Gaec de la Cruzille, 71710 Les Bizots
- Médaille de bronze : Chèvre frais - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller
CHÈVRE MI-AFFINÉE
- Médaille d’or : Saint-Germain - Domaine de l'Argolay, 71800 Saint-Germain en Brionnais
- Médaille d’or : Chèvre demi-sec - EARL Baudelin, 71760 Marly sous Issy
- Médaille d’argent : Sainte Cécile - Ferme des Aubépins, 71250 Sainte-Cécile
- Médaille de bronze : Buche cendrée - Gaec Saint Raphaël, 57720 Hottviller
CHÈVRE AFFINÉ SEC
- Médaille d’or : Cruzille sec - Gaec de la Cruzille, 71710 Les Bizots
- Médaille d’argent : Maconnais AOP - Chevenet, 71870 Hurigny
- Médaille de bronze : Chèvrolay - Domaine de l'Argolay 71800, Saint-Germain en Brionnais
CHÈVRE SPÉCIALE
- Médaille d’argent : Mi-sec cendré des bois pâturés - Chèvrerie des Bois Pâturés, 70440 Servance
- Médaille de bronze : Sacrées graines - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller
- Médaille de bronze : Cœur de figue - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller-
FROMAGE BLANC
- Médaille d’or : Fromage blanc - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson
- Médaille d’argent : Fromage blanc de chèvre - Gaec Saint-Raphaël, 57720 Hottviller
- Médaille de bronze : Fromage blanc lissé - Coopérative de Bouclans, 25360 Bouclans
FAISSELLE
- Médaille d’or : Faisselle plateau d'Etrez - Laiterie Coopérative d'Etrez Foissiat, 01340 Bresse Vallons
- Médaille d’argent : Faisselle moulée à la louche bio - Coopérative de Cerneux Monnot, 25210 Bonnétage
- Médaille de bronze : Faisselle moulée à la louche - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
YAOURT NATURE - JURY 1
- Médaille d’or : Yaourt fermier - Gaec Rognon, 25620 Tarcenay
- Médaille d’argent : Yaourt brassé nature - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
- Médaille de bronze : Yaourt nature - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
YAOURT NATURE - JURY 2
- Médaille d’or : Yaourt nature - Coopérative de Cerneux Monnot, 25210 Bonnétage
- Médaille d’argent : Yaourt nature - ENILEA campus Mamirolle, 25620 Mamirolle
- Médaille de bronze : Yaourt nature - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson
YAOURT AUX FRUITS ROUGES - JURY 1
- Médaille d’or : Yaourt myrtille - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
- Médaille d’argent : Yaourt brassé myrtille - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
- Médaille de bronze : Yaourt brassé fraise - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
YAOURT NATURE AUX FRUITS ROUGES - JURY 2
- Médaille d’argent : Yaourt brassé framboise - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
- Médaille d’argent : Yaourt brassé framboise - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
- Médaille de bronze : /
YAOURT AUX FRUITS - JURY 1
- Médaille d’or : Yaourt mangue - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
- Médaille d’argent : Yaourt citron - Gaec de la Vie de Fer, 25660 Saône
- Médaille de bronze : Yaourt brassé mangue - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon-
YAOURT AUX FRUITS - JURY 2
- Médaille d’argent : Yaourt brassé mirabelle - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
- Médaille d’argent : Yaourt brassé vanille - Coopérative de Bouclans, 25360 Bouclans
- Médaille de bronze : Yaourt brassé vanille - Fruitière de Montlebon, 25500 Montlebon
YAOURT AROMATISÉ
- Médaille d’or : Yaourt citron - Gaec du Château sous le Bois, 70280 Saint-Bresson
- Médaille d’argent : Yaourt citron - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
- Médaille de bronze : Yaourt banane - Fromagerie Lehmann, 25600 Vieux Charmont
BEURRE - JURY 1
- Médaille d’or : Beurre Juste à Comté - Fruitière du Russey, 25210 Le Russey
- Médaille d’argent : Beurre d'Etalans - Fruitière d'Étalans, 25580 Étalans
- Médaille de bronze : Beurre de Bresse AOP - Laiterie Coopérative d'Etrez Foissiat, 01340 Bresse Vallons
BEURRE - JURY 2
- Médaille d’or : Beurre fermier - Gaec Rognon, 25620 Tarcenay
- Médaille d’argent : Beurre - Coopérative de Chapelle des Bois, 25240 Chapelle des Bois
- Médaille de bronze : Beurre des montagnes du Haut Doubs - Fruitière d'Indevillers G