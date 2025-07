Démarchages frauduleux : Enedis alerte ses clients face à une vague d’usurpations

Les prétextes avancés sont variés : ”contrôle d’installation, une coupure imminente d’électricité, ou encore une offre commerciale prétendument urgente et à durée limitée”, informe Enedis.

L’entreprise rappelle la gravité de ces actes et les sanctions encourues. Ces comportements ”sont susceptibles de constituer le délit de pratique commerciale trompeuse en bande organisée, passible de 7 ans d’emprisonnement et de 750.000 euros d’amende, voire celui d’escroquerie en bande organisée, puni de 10 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 euros d’amende”. Elle précise qu’elle ”condamne avec la plus grande fermeté ces agissements graves et illégaux”.

Ce qu’Enedis fait… et ne fait jamais

Dans son communiqué, Enedis tient également à rappeler les règles strictes encadrant ses interventions. Elle souligne notamment que ses missions sont exclusivement de service public, comme le ”raccordement au réseau électrique, le remplacement des compteurs ancienne génération par le compteur communicant Linky, le dépannage en cas de coupure de courant, la mise en service de contrat d’électricité”.

Enedis insiste sur le fait qu’elle ne réalise aucun démarchage commercial : ”l’entreprise ne vend aucun produit ou service”. Par ailleurs, elle précise que ”toute intervention d’Enedis nécessitant d’accéder à une habitation fait systématiquement l’objet d’une prise de rendez-vous préalable ou, à défaut, d’un avis de passage”.

Quant à l’identité des agents, Enedis rappelle que ”les techniciens d’Enedis sont toujours munis d’un badge professionnel avec photo, identité et nom de l’entreprise” et que, ”lorsque l’intervention est confiée à un partenaire d’Enedis, celui-ci agit dans le cadre d’un mandat”.

En cas de doute, les bons réflexes

Face à ces tentatives d’escroquerie, Enedis appelle ses clients ”à la plus grande vigilance”. Elle précise qu’”à la suite d’une intervention, Enedis ne demande jamais de paiement immédiat sur place, ni ne sollicite d’informations bancaires par téléphone ou par e-mail”.

L’entreprise conseille : ”en cas de doute, refuser l’accès au logement et ne communiquer aucune information” et affirme qu’”Enedis ne tolère aucune atteinte à la confiance ni à la sécurité de ses clients”.

Signalements et numéros utiles

Les victimes ou témoins de tels agissements sont invités à en informer :