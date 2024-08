Dernières chances pour profiter des nuits de la Saline à Arc-et-Senans

Les Nuits de la Saline

8, 9 et 10 août 2024

À découvrir en famille ou entre amis, la soirée comprend une visite de l’exposition de photographies de Vincent Munier « À l’affût », un dîner et un spectacle avec des projections monumentales pour s’immerger dans les explorations du photographe à la rencontre du vivant. La formule comprenant le dîner est d’ores et déjà complète, mais celle avec pique-nique possible est encore accessible.

Forfait 1 - COMPLET

Forfait 2 : À partir de 19h : Visite libre de l’expo. + pique-nique possible dans les jardins + spectacle + visite libre des jardins éclairés.

: À partir de 19h : Visite libre de l’expo. + pique-nique possible dans les jardins + spectacle + visite libre des jardins éclairés. Tarifs : Adulte : 6,50 € / moins de 12 ans : gratuit.

Lux Salina

14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 août 2024

Il s’agit de la dernière édition de ce spectacle en sept tableaux vivants créés par Dominique Landucci sur l’histoire de la Saline royale et interprétés par plus de 200 figurants costumés et artistes de la compagnie La Salamandre. Ce spectacle utilise notamment les façades des bâtiments comme décor, leur donnant vie par la projection d’images.

Ouverture du parc à 20h

Accès libre aux jardins éclairés

Petite restauration sur place

Spectacle à 22h

Tarifs : adulte : 15€ / 6-15 ans : 7€. Moins de 6 ans : gratuit

Infos +

Saline royale d’Arc-et-Senans