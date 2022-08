Des offres TER pour se rendre au festival des mômes de Montbéliard

Cette manifestation culturelle, ludique et éducative unique s'adresse aux enfants âgés de 18 mois à 13 ans.

Le Festival des Mômes propose : Des spectacles au théâtre, des spectacles en salle pour les tout-petits, des spectacles de rue, des ateliers et des espaces ludiques. Une formidable aventure à savourer en famille, qui permet à petits et grands de se cultiver, d’aiguiser sa curiosité, de stimuler l’imaginaire et de se divertir. Quatre jours de rêves, de rires et de plaisir avant de reprendre le chemin de l’école.

La Région et TER Bourgogne-Franche-Comté proposent une tarification spéciale aux festivaliers.

Au départ de toutes les gares de Bourgogne-Franche-Comté des réductions sont proposées :

Adultes : 4 €, 10 € ou 24 € l’aller-retour (en fonction de votre gare de départ)

Enfants : de 4 à moins de 12 ans : 2 € l’aller-retour

Gratuit pour les moins de 4 ans

Billets en vente uniquement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.