Détention de l’écrivain Boualem Sansal : Laurent Croizier soutient la résolution de l’Assemblée nationale

Dans un contexte de relation diplomatique franco-algérienne tendue, la détention de Boualem Sansal, détenu en Algérie et condamné à 5 ans de prison pour des propos critiques envers le régime, est considérée comme un véritable symbole pour une grande partie de la classe politique.

"À travers lui, ce sont les valeurs universelles françaises qui sont retenues prisonnières"

Selon Laurent Croizier, à travers la résolution adoptée appelant à sa libération, "l’Assemblée nationale réaffirme que la France ne transigera jamais sur la défense de la liberté d’expression et des droits humains". Toutefois, il critique l’opposition de la France insoumise à ce texte : "en s’opposant à cette résolution, la France insoumise a, une fois de plus, fait le choix de l’indignité et du clientélisme". Il ajoute que cette décision est révélatrice, selon lui, d’un "deux poids deux mesures de l’extrême gauche sur les libertés fondamentales, la dignité et les droits humains".

Enfin, Laurent Croizier affirme que "l’Assemblée nationale continuera à porter ce combat avec détermination, jusqu’à ce que notre compatriote Boualem Sansal soit libéré".