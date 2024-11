Deux enfants blessés dans un accident de la route à Exincourt

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus en début de soirée pour un accident de la circulation impliquant quatre véhicules de tourisme.

Au total, cinq victimes dont deux enfants de 8 et 11 ans ont été auscultées par les secours et une équipe médicale sur place. Les enfants, légèrement blessés, ont été évacués en direction du centre hospitalier du Nord Franche-Comté. Les trois adultes de 25, 31 et 55 ans n’ont, eux, pas nécessité plus de prise en charge médicale.

La circulation sur l'axe a été totalement interrompue durant l'intervention des secours.