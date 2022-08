Deux jeunes frères agressent un éducateur au foyer des Bosquets à Besançon

Deux frères âgés de 14 et 17 ans ont violenté l’éducateur en lui portant des coups de pieds et de poing, des gifles, en lui lançant un extincteur et en le menaçant de le planter avec un tournevis. Ils ont ensuite quitté le foyer en vandalisant le véhicule de leur victime.

Les deux jeunes sont ensuite revenus au foyer. Les policiers les ont alors interpellés et emmenés au commissariat pour être placés en garde à vue.

L’éducateur de 46 ans a porté plainte. Les deux individus ont reconnu les faits notamment le plus âgés qui a confirmé avoir frappé l’éducateur avec un tournevis au niveau des côtes pour qu’il lâche son frère.

La garde à vue est en cours.