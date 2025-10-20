Lundi 20 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne
Justice

Disparues de l'A6 : le troisième homme suspecté du meurtre d'une adolescente en 1990 remis en liberté

Publié le 20/10/2025 - 15:18
Mis à jour le 20/10/2025 - 14:38

Le troisième homme mis en examen pour le meurtre et le viol d'une adolescente de 13 ans en 1990 en Saône-et-Loire, l'une des affaires du dossier des disparues de l'A6, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi 20 octobre 2025 le parquet de Nanterre, sollicité par l'AFP.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné jeudi la libération de cet homme qui avait été mis en examen et placé en détention provisoire en octobre 2024. L'homme est toujours mis en examen pour viol et meurtre sur mineur de 15 ans dans le cadre de l'information judiciaire rouverte en mars 2023 par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés, selon le parquet.

Carole Soltysiak, 13 ans, avait été retrouvée le 18 novembre 1990, violée, étranglée et tuée à coups de couteau, dans un bois à quelques kilomètres de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) au lendemain de sa disparition. Sa famille est représentée par Me Corinne Herrmann.

"Notre client a été remis en liberté et c'est bien normal car non seulement aucune charge ne pèse sérieusement sur lui, mais plus encore, des éléments prouvent son innocence", a commenté Me Fabien Arakelian, qui assiste le mis en cause aux côtés de Me Melody Blanc.

Une série de meurtres non élucidés depuis les années 80-90

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a par ailleurs été "saisie d'une requête en nullité de (sa) mise en examen", a précisé le parquet. Elle rendra sa décision le 27 novembre. Deux hommes d'une trentaine d'années écroués en 2000 pour ces faits avaient reconnu s'être trouvés sur les lieux du crime, puis s'en étaient rejeté la responsabilité. En juin 2001, ils avaient été libérés sous contrôle judiciaire et n'ont jamais été jugés depuis.

Ces deux hommes sont toujours mis en examen dans ce dossier, a indiqué lundi le parquet de Nanterre à l'AFP. Cette affaire fait partie d'une série de meurtres non élucidés dans les années 1980/1990 en Saône-et-Loire, connue sous le nom des disparues de l'A6, dont le seul point commun jusqu'à aujourd'hui demeure la proximité territoriale.

Après le meurtre de Christelle Blétry, 20 ans, tuée de 123 coups de couteau en 1996 à Blanzy (Saône-et-Loire), une partie des familles des victimes s'étaient regroupées au sein de l'association Christelle, représentée par Me Didier Seban.

Il s'agissait des familles, entre autres, de Sylvie Aubert, étranglée en 1986, Nathalie Maire, étranglée en 1987, Carole Soltysiak, Virginie Bluzet, assassinée en 1997, et Vanessa Thiellon, droguée et battue à mort en 1999.

(AFP)

adolescent disparues de l'a6 enquête police viol

Publié le 20 octobre à 15h18 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Bourgogne
Justice

Disparues de l’A6 : le troisième homme suspecté du meurtre d’une adolescente en 1990 remis en liberté

Le troisième homme mis en examen pour le meurtre et le viol d'une adolescente de 13 ans en 1990 en Saône-et-Loire, l'une des affaires du dossier des disparues de l'A6, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi 20 octobre 2025 le parquet de Nanterre, sollicité par l'AFP.

adolescent disparues de l'a6 enquête police viol
Publié le 20 octobre à 15h18 par Alexane
Montbéliard
Justice

Montbéliard : un an ferme pour des menaces contre un chroniqueur de CNews

Un homme de 29 ans, déjà condamné pour apologie du terrorisme, a écopé de deux ans de prison, dont un ferme, pour de multiples menaces adressées, via le réseau X, au chroniqueur de CNews Erik Tegnér, à qui il reprochait ses positions sur le conflit à Gaza, a indiqué mercredi 15 octobre 2025 à l'AFP le procureur de Montbéliard (Doubs).
 

média presse procès
Publié le 15 octobre à 16h32 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé admet un nouvel empoisonnement mais dont il n’est pas responsable

L'empoisonnement est la seule explication possible à l'arrêt cardiaque suspect d'un patient au bloc opératoire en 2009, a admis lundi 13 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, qui a continué toutefois à nier fermement en avoir été à l'origine.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier tribunal
Publié le 14 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procés Péchier : syndrome rarissime ou empoisonnement, une double énigme médicale à la barre

Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi 9 octobre 2025 pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 10 octobre à 08h27 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “il n’y a pas de cas d’empoisonnement à la Polyclinique de Franche-Comté” selon l’anesthésiste

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a contesté que trois arrêts cardiaques suspects survenus en 2009 à la Polyclinique de Franche-Comté, un établissement où il a exercé seulement six mois, aient été des empoisonnements, mardi 7 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement expertises frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 7 octobre à 16h45 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : un mois de procès et une défense fragilisée

Une défense ébranlée et un comportement abrupt à l'audience : après un mois de procès, l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier clame toujours son innocence dans 30 cas d'empoisonnements de patients, dont 12 mortels. Cet homme de 53 ans est soupçonné d'avoir frelaté des poches de produits anesthésiants de patients âgés de 4 à 89 ans afin de provoquer un arrêt cardiaque, dans deux établissements de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 7 octobre à 14h58 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : la série noire de 2009 qui aurait dû alerter…

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, commis avant 2017, aurait-il pu être mis en cause dès 2009 ? La question était au coeur des débats jeudi 2 octobre 2025 devant la cour d'assises, où d'anciens collègues ont raconté leur désarroi face à une série noire de trois arrêts cardiaques inexpliqués.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 3 octobre à 08h08 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Prison avec sursis requise contre Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 1er octobre 2025 à l'encontre de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, et un an avec sursis contre sa collaboratrice de cabinet, Alexandra Cordier, jugés pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt.  

alexandra cordier élections jean-louis fousseret licenciement tribunal
Publié le 2 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire
Publié le 2 octobre à 11h30 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 15.42
légère pluie
le 20/10 à 15h00
Vent
5.33 m/s
Pression
1004 hPa
Humidité
82 %
 