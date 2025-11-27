Jeudi 27 Novembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Dispositif "Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté : "12.000 personnes se sont inscrites en un an" (P. Ayache)

Publié le 27/11/2025 - 16:00
Mis à jour le 27/11/2025 - 15:24

VIDEO • Face à une baisse démographique constatée dans plusieurs départements, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de lancer, aux côtés de 35 collectivités, une démarche inédite appelée "Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté". Après une année d’application, elle a souhaité effectuer un bilan ce 27 novembre 2025.

Point d'étape de la Région Bourgogne Franche-Comté avec les acteurs du dispositif
Patrick Ayache, maire de Pirey et vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté © Hélène Loget
© Hélène Loget
Point d'étape de la Région Bourgogne Franche-Comté avec les acteurs du dispositif "Vivre en Franche-Comté", le 27 novembre 2025
2/3 - Patrick Ayache, maire de Pirey et vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté © Hélène Loget
3/3 - © Hélène Loget

"Nous avions un objectif de 15.000 personnes touchées et nous avons atteint 12.000 personnes inscrites en un an au dispositif -"Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté"-. Nous avançons bien", se réjouit Patrick Ayache, vice-président de la Bourgogne-Franche-Comté.

Cette réussite, l’élu l’attribue notamment au rôle des chargés d’accueil : "Ils jouent un rôle déterminant. Ils sont en première ligne. C’est grâce à eux que la démarche fonctionne", précise-t-il en rappelant qu’une délocalisation prend en moyenne "un an à un an et demi".

Une première étape de prospection a été menée à travers 15 axes de communication ainsi qu’une stratégie d’influence (soit 250.000 euros dépensés à date). La deuxième étape a consisté à créer de la notoriété (via LinkedIn, Instagram et Facebook). Enfin, une analyse par territoire a également été effectuée.

Les chargés d’accueil ont ensuite fait le lien avec les personnes inscrites pour les mettre en relation avec des opportunités professionnelles, des logements et des offres culturelles...

Un premier bilan sur le dispositif avec Patrick Ayache

La plateforme numérique, toujours accessible sur le site www.venez-vivre-en-bourgogne-franche-comte.fr , elle se poursuit durant une deuxième année. Elle pourra éventuellement être reconductible à postériori.

Le dispositif en quelques chiffres :

  • 12.000 personnes inscrites
  • 18,5 millions de vues (social media)
  • + 155.000 visites du site
  • +13.000 écoutes de podcasts
  • 1.260 personnes accompagnées
  • 375 personnes installées grâce aux chargés d’accueil, dont 110 enfants en scolarisation

À terme, une projection donne le chiffre de 375 personnes installées dans la région grâce au dispositif, soit "5,7 millions d’euros dépensés en Bourgogne-Franche-Comté chaque année soit des emplois et des services crées ou conservés", nous précise-t-on.

démographie patrick ayache region bourgogne franche-comte

Publié le 27 novembre à 16h00 par Hélène L.
