DJ Snake, Justice et Clara Luciani aux Eurockéennes de Belfort

DJ Snake, Justice et Clara Luciani complètent la programmation de la 35e édition des Eurockéennes de Belfort qui fera la part belle à la scène française du 3 au 6 juillet, ont annoncé jeudi 28 novembre 2024 les organisateurs.

"Cette année, nous aurons un peu plus de Français que d'habitude", a expliqué le directeur des "Eurocks", Jean-Paul Roland, dont le "défi" a été de décrocher des artistes internationaux "plus rares que d'habitude".

Le groupe britannique star de metal, Iron Maiden, avait déjà annoncé en septembre qu'il serait la tête d'affiche du prochain festival franc-comtois. DJ Snake viendra également enflammer le dancefloor, alors que le duo Justice fera vibrer la presqu'île du Malsaucy, qui accueille le festival, avec son nouvel album "Hyperdrama". Justice clôturera la grande scène le dimanche soir 6 juillet avec "un show lumière et vidéo époustouflant", prévient le programmateur Kem Lalot.

La scène française sera également portée par l'incontournable Clara Luciani, les tubes à surfer de La Femme, la pop imagée de Malik Djoudi, le hip-hop de Damso, SDM, Kalash et Tif ou encore le rock de Last Strain et les parodiques Ultra Vomit.

Des artistes de 10 nationalités

"Mais en annonçant des artistes de dix nationalités, nous avons quand même réussi un tour de force", s'est réjoui le directeur jeudi lors de l'annonce des premiers 25 groupes de la programmation du festival.

Iron Maiden partagera la soirée du jeudi 3 juillet avec l'autre groupe britannique The Raven Age et les Suédois d'Avatar. Il s'agira d'une des deux seules dates françaises de leur tournée mondiale pour les icônes britanniques de metal emmenées par Bruce Dickinson.

Les guitares de la sensation indie-rock The Last Dinner Party, des Australiens de Royel Otis ou des Londoniens de High Vis se feront entendre les jours suivants.

Hommage à Gainsbourg

Dénicheur de talents et de nouveautés, le festival proposera aussi des projets artistiques particuliers. Le spectacle "Gainsbourg Point Barre", par Les Serge, porté par la Comédie-Française, rendra ainsi un vibrant hommage à l'homme à la tête de choux.

Le plateau Bad Gyal Bouyon Lé Bon, initiera de son côté les festivaliers au bouyon, un pas de danse et un style musical d'origine antillaise. "Notre envie est d'exposer plus de ghetto sounds. Mais aussi de mettre en avant des groupes féminins, avec un discours sur la liberté du corps", souligne Kem Lalot.

Une trentaine d'artistes supplémentaires seront encore annoncés dans quelques mois, pour les 127.000 festivaliers attendus.

(AFP)