Donnez votre avis sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial de GBM 

Grand Besançon Métropole a finalisé la rédaction de son projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et donne désormais la parole aux habitants et acteurs du territoire afin de recueillir leur avis. Plusieurs réunions publiques sont également organisées dont une mercredi 15 mai 2024 à l’UFR SLHS de Besançon avec la venue de François Gemenne, politologue, professeur à HEC et Sciences Po, auteur principal du GIEC.

"L’objectif du PCAET est d’aller encore plus vite et plus loin pour adapter le territoire du Grand Besançon aux changements climatiques grâce à un programme d’actions à mener sur la période 2024/2029, avec l’ambition collective de devenir un territoire à énergie positive d’ici 2050", explique Grand Besançon Métropole.

Pour cela, une consultation publique sur le PCAET se déroulera du 15 mai au 12 juillet 2024. 7 réunions publiques seront organisées dans plusieurs communes du Grand Besançon et chacun pourra également s’exprimer en donnant son avis par internet, par courriel ou par courrier.

Venue de François Gemenne

Cette consultation sera lancée le mercredi 15 mai avec la venue de François Gemenne, politologue, professeur à HEC et Sciences Po, auteur principal du GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat). Sa conférence, ouverte au grand public, portera sur le thème "Dérèglements climatiques : quels enjeux pour nos territoires ?" Rendez-vous est donné à 20h à l’Amphithéâtre Donzelot de l’Université, UFR des Sciences du langage, de l'homme et de la société, 30-32 rue Mégevand à Besançon. L’inscription est obligatoire, dans la limite des places disponibles, via ce formulaire

Les autres réunions publiques

Pour participer aux réunions publiques :

31 mai à 18h30 : Les Auxons (Pôle Sportif)

4 juin à 17h30 : Chalezeule (Groupe scolaire) - Enfants bienvenus, accueil gratuit assuré par l’équipe d’animation de la commune, sur inscription : communicationchalezeule@gmail.com

10 juin à 18h30 : Saint-Vit (Salle des Fêtes)

19 juin à 18h30 : Montfaucon (Salle Marianne)

1er juillet à 18h30 : Pouilley les Vignes (Salle du Conseil Municipal)

8 juillet à 18h30 : Devecey (Maison Develçoise)

10 juillet à 18h30 : Grandfontaine (Espace Givernet)

Pour donner son avis

Par Internet : https://atelierscitoyens.besancon.fr/

Par courriel : environnement@grandbesancon.fr

Par courrier : Grand Besançon Métropole - Consultation publique PCAET - La City - 4 rue Gabriel Plançon - 25043 Besançon Cedex

Infos +

Informations et documents disponibles sur le site www.grandbesancon.fr à partir du 15 mai. Pour toute question : environnement@grandbesancon.fr