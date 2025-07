Grand Besançon Voix Commune, un collectif citoyen pour revitaliser la démocratie locale ?

Un projet collectif, ouvert et concret

Dans les 68 communes du Grand Besançon, l’initiative “Grand Besançon Voix Commune” invite chaque citoyen à s’unir, pour établir un réseau d’élus locaux au sein du Conseil Communautaire, où sont prises les décisions cruciales concernant les transports, l’environnement et l’urbanisme.

“On n’a pas besoin d’être expert pour faire avancer les choses, mais juste d’y croire à plusieurs,” souligne l’équipe de Grand Besançon Voix Commune.

Accompagner l'engagement citoyen

Il s’agit d’abord de comprendre le fonctionnement des élections municipales, grâce à l’éducation populaire sur les différentes autorités et leur rôle. L’objectif est "que chacun se sente légitime à comprendre et à agir".

Le collectif insiste ensuite sur la nécessité d’organiser des échanges pour faire émerger des idées des habitants sur des thématiques concrètes du quotidien. Finalement, il est question de créer une dynamique de solidarité entre les membres : "pas besoin d’être experte ou expert : on apprend, on s’entraide, et on avance ensemble".

La dynamique s’appuie enfin sur des principes fondamentaux : "intégrité, transparence (…) respect de la diversité, gouvernance partagée, inclusion, parité..."

Appel à participation

Le collectif organise dès septembre des permanences dans différentes communes, et prépare en parallèle des vidéos pédagogiques sur le fonctionnement des élections municipales et le rôle des élus. Ils précisent dans leur communiqué que pour participer, "aucune adhésion, aucun prérequis : il suffit d’avoir envie de comprendre, d’imaginer, de construire. "