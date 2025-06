Drapeau palestinien : Anne Vignot se défend et demande au préfet de ”reconsidérer” sa position 

Si Ludovic Fagaut (LR), Laurent Croizier (Modem) ou encore Jacques Ricciardetti (RN), ont manifesté leur fort désaccord avec cette action de la municipalité par voie de communiqué, Séverine Véziès (LFI), a appelé Anne Vignot à ”ne pas céder à cette injonction inacceptable” en précisant que ”le drapeau palestinien flotte aux côtés du drapeau ukrainien, (…) peuple agressé par Poutine.” À la lecture de son courrier adressé à Rémi Bastille, Anne Vignot ne compte pas baisser les bras...

”Un geste de solidarité avec un peuple assiégé”

Dans sa lettre, Anne Vignot affirme que le drapeau palestinien, hissé aux côtés des drapeaux français, européen et ukrainien, l’a été ”en signe de solidarité avec le peuple palestinien”. Elle décrit la situation humanitaire comme dramatique : ”Aujourd'hui, en Palestine, plus d'un million de personnes, dont des femmes et des enfants, sont assiégées, déplacées, piégées dans des zones où l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins, est insuffisant et insécurisé, et même parfois inexistant.”

”Une atteinte grave au droit international”

La maire souligne les manquements juridiques signalés par les juridictions internationales : ”L'État d'Israël a enfreint, selon la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, pas moins d'une trentaine de principes du droit international.” Elle évoque une situation où ”les traités internationaux et le droit international humanitaire sont gravement bafoués”.

Une continuité des engagements municipaux

Anne Vignot rappelle que ce geste s’inscrit dans la ligne des actions menées par la ville en faveur des droits humains : ”En Conseil municipal, nous avons adopté de nombreux vœux relatifs à la situation au Proche-Orient, appelant à la paix.” Elle cite également des initiatives similaires : le drapeau ukrainien lors de l’invasion russe, un rassemblement contre l’antisémitisme après le 7 octobre, et une banderole en soutien aux femmes iraniennes.

Des jumelages dans les deux camps

La maire insiste sur la position équilibrée de la ville, qui entretient des liens avec les deux parties concernées : ”La Ville de Besançon est jumelée avec le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber en Palestine, et avec la ville d'Hadera, en Israël. Ces deux jumelages témoignent de la proximité de Besançon avec cette région du monde.”

”A la lumière de ces éléments, accepteriez-vous de reconsidérer votre position ?”, interroge Anne Vignot.