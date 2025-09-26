Vendredi 26 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Dijon
Société

Du fumier déversé devant un journal à Dijon : ”une attaque à la liberté de la presse”

Publié le 26/09/2025 - 14:53
Mis à jour le 26/09/2025 - 14:53

Ce jeudi 25 septembre à Dijon, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) de la Côte-d’Or ont déversé trois bennes de fumier et de pneus dans la cour du média Le Bien Public. Cette action s’est déroulée en marge d’une mobilisation contre les normes, la concurrence et le Mercosur. Pour l’association de protection des animaux L214, il s’agit d’une attaque à la liberté de la presse.

Salon international de l'agriculture à Paris 2024. © Alexane Alfaro
Salon international de l'agriculture à Paris 2024. © Alexane Alfaro

Les syndicats reprochent au quotidien régional d’avoir traité de sujets liés à l’agriculture, notamment "la condition animale – les cas de maltraitances en élevage et en abattoir – et la santé publique – le débat autour de l’acétamipride". L’association L214 y voit "une attaque directe contre la liberté de la presse".

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association, "c’est une étape supplémentaire franchie par la FNSEA pour étouffer tout débat public autour du modèle agricole actuel préjudiciable aux animaux, à la santé publique, à l’environnement et même aux agriculteurs. C’est un signal extrêmement préoccupant". Elle ajoute : "La liberté de la presse n’est pas négociable et doit être protégée. Tout notre soutien aux journalistes menacés dans leur indispensable travail."

Une enquête publiée la veille

L214 rappelle avoir diffusé la veille une enquête menée dans un élevage intensif des Pays de la Loire où "23 500 poulets sont tassés dans un bâtiment de 1 500 m², nourris au soja OGM importé, supplémentés d’antibiotiques". Selon l’association, cette enquête illustre des "incohérences" du modèle défendu par la FNSEA : "la France importe 55 % des poulets qu’elle consomme, mais la FNSEA ne précise pas qu’elle exporte 30 % de ses poulets élevés en élevage intensif".

Soutien affiché aux journalistes

L214 affirme poursuivre ses investigations "partout où les animaux subissent le pire, afin d’informer sur la réalité de ces pratiques, d’alimenter le débat public et de faire évoluer les politiques publiques et commerciales". L’association exprime son soutien à la rédaction du Bien Public et "condamne fermement la tentative d’intimidation de la FNSEA et des JA".

agriculture association L214 fdsea jeunes agriculteurs liberté de la presse

Publié le 26 septembre à 14h53 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Dijon
Société

Du fumier déversé devant un journal à Dijon : ”une attaque à la liberté de la presse”

Ce jeudi 25 septembre à Dijon, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) de la Côte-d’Or ont déversé trois bennes de fumier et de pneus dans la cour du média Le Bien Public. Cette action s’est déroulée en marge d’une mobilisation contre les normes, la concurrence et le Mercosur. Pour l’association de protection des animaux L214, il s’agit d’une attaque à la liberté de la presse.

agriculture association L214 fdsea jeunes agriculteurs liberté de la presse
Publié le 26 septembre à 14h53 par Alexane
Besançon
Société

Mikaël Demenge, l’infatigable promoteur de Besançon, bientôt décoré de la Médaille du tourisme

Mikaël Demenge, citoyen engagé et fier représentant de Besançon, figure bien connue pour son rôle de communicant et d’homme de réseau, notamment grâce à la création du groupe Facebook ”Besançon j’aime ma ville” qui rassemble plus de 30.000 membres, va être décoré de la Médaille du tourisme. Cette distinction lui sera remise par la ministre chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, selon un courrier daté du 4 septembre 2025.

besancon booster de bonheur Besançon j'aime ma ville influenceur mikael demenge ministre tourisme
Publié le 26 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Nature Société

À Besançon, une marche pour le climat, la justice et les libertés prévue ce dimanche

Une centaine d’organisations, de collectifs, de mouvements et d’associations appellent à rejoindre la grande journée nationale de mobilisation “Climat, Justice, Libertés” le dimanche 28 septembre 2025. À Besançon, l’une d’entre elle aura lieu dès 10h30 à la Gare d’eau. Elle est portée localement par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba associations france nature environnement jardins des vaîtes marche pour le climat zero dechet
Publié le 26 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
Luxeuil-les-Bains
Société

En images - Les 40 ans du Mirage 2000 à la BA de Luxeuil-Saint-Sauveur

VIDÉO • La base aérienne "Lieutenant-colonel Papin" de Luxeuil-Saint-Sauveur a rendu hommage le 17 septembre 2025 à plus de 40 années d’opérations du célèbre appareil au fuselage en taille de guêpe, le mirage 2000. À cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu en présence des hautes autorités de l’armée de l’Air et de l’Espace dont le général d’armée aérienne Jérome Bellanger. 

anniversaire armée de l'Air et de l'Espace BA 116 mirage Mirage 2000 nucléaire
Publié le 23 septembre à 15h29 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Classement de l’université Stanford : 12 enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

université de stanford université de technologie de Belfort Montbéliard utbm
Publié le 25 septembre à 10h40 par Alexane
Besançon
Société

Besançon : hissé ce lundi, le drapeau de la Palestine retiré ce mardi

En accompagnement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron devant l’ONU ce lundi 22 septembre, annonçant la reconnaissance de l’état palestinien par la France, la municipalité de Besançon avait hissé le drapeau palestinien sur l’esplanade des droits de l’homme hier à 21h30.
 

emmanuel macron onu palestine préfet du doubs ville de besançon
Publié le 23 septembre à 16h51 par Alexane
Besançon
Société

Le drapeau palestinien sera une nouvelle fois hissé ce soir à Besançon

+ réactions • Plusieurs maires ont commencé à hisser lundi 22 septembre 2025 le drapeau palestinien au fronton de leur hôtel de ville, en même temps que la France doit reconnaître ce nouvel Etat, faisant fi des mises en garde du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. À Besançon, il sera hissé à 21h30 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

drapeau gaza palestine ville de besançon
Publié le 22 septembre à 17h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Week-end gourmand du Chat Perché : zoom sur les temps forts de ce week-end
Jeu-concours

Jouez et gagnez le livre "Paysages de marche" du Musée Courbet

Sneakers Corner débarque à la Galerie Chateaufarine : c’est quoi ?

Sondage

 11.91
légère pluie
le 26/09 à 15h00
Vent
0.67 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
88 %
 