En été, chaque goutte compte : l’EFS appelle à la solidarité en Bourgogne Franche-Comté

Un maillage territorial solide

La Bourgogne Franche-Comté se distingue comme l’une des régions les plus généreuses de France en matière de don de sang et de plasma, se classant aux côtés de la Bretagne. Avec ses huit maisons du don climatisées et 259 collectes mobiles, elle dispose d’un réseau dense pour faciliter le don tout au long de l’été. Plus de 250 associations locales œuvrent également pour promouvoir le don de sang bénévole, renforçant ainsi la dynamique solidaire de la région.

Un besoin quotidien crucial

L’EFS souligne qu’il est "primordial" de maintenir des réserves de sang à un niveau stable, avec un besoin quotidien de 600 dons en Bourgogne Franche-Comté et 10 000 au niveau national : "En juillet et août, 14151 dons sont attendus en Bourgogne Franche-Comté". Étant donné la durée de vie limitée des produits sanguins, il est essentiel que les dons soient "réguliers et constants", précise l’EFS.

Donner son sang

Il n’est pas indispensable de programmer les dons de sang ou de plasma ; il est possible de prendre rendez-vous jusqu’à la dernière minute. Des informations complètes sont mises à disposition sur le site de l’EFS ainsi que sur l’application Don de sang.

Les 8 maisons de don du sang en Bourgogne Franche-Comté :

BELFORT

90 rue René Cassin - ZAC de la Justice

Mardi : 8h30 - 18h ; Mercredi et Vendredi : 8h30 - 16h30 ; Jeudi : 8h30 - 19h30 ; Samedi : 8h - 13h

BESANÇON

Hauts du Chazal – en contrebas CHU Minjoz

Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 17h ; Lundi, jeudi : 11h30 - 20h ; Samedi : 8h30 - 12h

CHALON

CH W. Morey - 93 rue des Lieutenants Chauveau

Lundi : 8h30-13h et 14h-16h ; Mercredi, jeudi : 13h - 19h ; Vendredi, samedi : 8h30 - 13h

MACON

Bd Louis Escande

Mardi : 8h30 - 13h30 ; Jeudi : 10h - 18h ; Vendredi : 12h-18h ; Samedi : 8h30 - 12h30

DIJON

rue du stade (proche Urgences CHU)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 19h ; Mercredi : 8h – 15h ; Samedi : 8h - 13h

AUXERRE

2 Bd de Verdun

Mardi et vendredi : 10h - 18h ; Mercredi et samedi : 8h30 - 13h

SENS

Avenue Pierre de Coubertin

Mardi & vendredi : 10h-18h ; Mercredi : 8h-12h30 ; Samedi des semaines paires : 8h-12h30

EFS NEVERS

CH P. Bérégovoy – 1 Avenue Patrick Guillot

Mercredi et vendredi : 10h30 - 18h30

Infos +

Le programme Mob’ mobilise plus de 70 jeunes bénévoles en Bourgogne Franche-Comté, leur permettant de s’impliquer librement dans des actions solidaires tout en développant de nouvelles compétences. En 2025, ces bénévoles ont cumulé plus de 50 heures de service lors de la journée mondiale des donneurs de sang, à travers 20 missions dans cinq villes, incluant la distribution de flyers et la gestion de stands. Cette initiative, qui a pour vocation de s’étendre à d’autres régions, souligne la "dynamique bénévole historique particulièrement foisonnante en Bourgogne Franche-Comté".