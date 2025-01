En Franche-Comté, un réveil "le plus froid de cet hiver"

Selon les informations de Météo Franc-comtoise ce mardi 14 janvier, ce début de matinée est le plus froid de cet hiver 2024-2025 en plaine avec des températures entre -5 et -8°C voire -10 à -12°C au nord de la Haute-Saône.

C’est tout de même dans le Haut-Jura et dans le Haut-Doubs que les températures sont les plus basses avec -10, -13 et même -16°C dans les secteurs les plus reculés, selon Météo Franc-comtoise.