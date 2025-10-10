En images – La Grande braderie d’automne de Besançon bat son plein !

DIAPORAMA • La Braderie d'automne organisée par l'Union des commerçants de Besançon a démarré dans les rues du centre-ville ce vendredi 10 octobre. Sous un soleil radieux, nombreuses et nombreux sont les visiteurs à venir faire de bonnes affaires depuis l'ouverture.

Événement phare du centre-ville, la Grande Braderie est de retour ces vendredi 10 et samedi 11 octobre avec plus de 200 commerçants, sédentaires et non sédentaires, installés dans les rues du coeur historique.

Dans les grandes artères telles que la Grande Rue, la rue des Granges, la rue Moncey, la rue de la République, ainsi que les rues Bersot et Pasteur, les magasins cassent leurs prix et les commerçants non sédentaires proposent des produits très divers : vêtements, chaussures, linge de maison, accessoires mode, jouets, bijoux, saveurs du terroir et d'ailleurs, bonbons, livres, décoration... il y en a pour tous les goûts ! (voir diaporama ci-dessus)

La place du 8 Septembre accueille, comme chaque année, le marché "Fait Main"avec une quinzaine de créateurs et artisans locaux qui y présentent leurs œuvres originales, toutes conçues à la main. Rue Morand, c'est le coin pour chiner avec les brocanteurs et brocanteuses et leurs trouvailles vintages et même rares.

La Grande braderie d'automne continue samedi 11 octobre.