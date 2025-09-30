Et si les comices agricoles du Doubs entraient au patrimoine culturel immatériel français ?

Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, a adressé un courrier à Rachid Dati, ministre de la Culture, ce mois de septembre 2025 pour souligner l’importance historique et sociale des comices du Doubs.

Pour le sénateur du Doubs également président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, ces événements sont de "véritables vitrines du savoir-faire agricole et de la transmission des traditions locales".

Dans un communiqué par ce dernier à la presse, il est rapporté que la fédération des Comices du Doubs "salue avec gratitude cette prise de position" : "Le soutien du sénateur Longeot met en lumière l’importance des comices dans la vie locale, leur rôle dans la valorisation des savoir-faire agricoles et leur contribution à la transmission des traditions. Nous espérons vivement que le ministère de la Culture consacrera la richesse et la singularité de ces manifestations, parties intégrantes de notre identité territoriale".

Pour Jean-François Longeot, cette démarche conjointe illustre "l’attachement profond du territoire du Doubs à la préservation et à la reconnaissance de son patrimoine vivant, symbole de coopération, de convivialité et d’engagement citoyen".