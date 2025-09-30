Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Politique

Et si les comices agricoles du Doubs entraient au patrimoine culturel immatériel français ?

Publié le 30/09/2025 - 15:29
Mis à jour le 30/09/2025 - 12:31

Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, a adressé un courrier à Rachid Dati, ministre de la Culture, ce mois de septembre 2025 pour souligner l’importance historique et sociale des comices du Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Pour le sénateur du Doubs également président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, ces événements sont de "véritables vitrines du savoir-faire agricole et de la transmission des traditions locales".

Dans un communiqué par ce dernier à la presse, il est rapporté que la fédération des Comices du Doubs "salue avec gratitude cette prise de position" : "Le soutien du sénateur Longeot met en lumière l’importance des comices dans la vie locale, leur rôle dans la valorisation des savoir-faire agricoles et leur contribution à la transmission des traditions. Nous espérons vivement que le ministère de la Culture consacrera la richesse et la singularité de ces manifestations, parties intégrantes de notre identité territoriale".

Pour Jean-François Longeot, cette démarche conjointe illustre "l’attachement profond du territoire du Doubs à la préservation et à la reconnaissance de son patrimoine vivant, symbole de coopération, de convivialité et d’engagement citoyen".

comice jean-françois longeot patrimoine culturel immatériel français

Publié le 30 septembre à 15h29 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

alcool aline chassagne anne vignot battant boutique jeanne antide drogue jeanne antide laurent croizier ludovic fagaut sdf
Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

4
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

anais vial géraldine grangier jacques ricciardetti julien guibert julien odoul municipale 2026 rassemblement national thomas lutz
Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

accident Conseil departemental du territoire de belfort conseil municipal florian bouquet
Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

carrefour des collectivités christophe ribette département du doubs ecorse tp ludovic fagaut travaux publics vincent martin
Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

délégation region bourgogne franche-comte vice-président
Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey
France
Politique

L’intersyndicale donne jusqu’à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre “à leurs revendications”

Abandon" d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, d'une "année blanche"... Les organisations syndicales ont lancé vendredi 19 septembre 2025 un "ultimatum" au nouveau Premier ministre, lui laissant jusqu'à mercredi pour répondre "à leurs revendications", et menacent d'une nouvelle journée de manifestations s'il ne recule pas sur ces mesures budgétaires.

manifestation sébastien lecornu
Publié le 19 septembre à 16h32 par Hélène L.

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 18.21
peu nuageux
le 30/09 à 15h00
Vent
2.95 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
70 %
 