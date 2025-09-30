Et si les comices agricoles du Doubs entraient au patrimoine culturel immatériel français ?

Pour le sénateur du Doubs également président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, ces événements sont de "véritables vitrines du savoir-faire agricole et de la transmission des traditions locales".
Dans un communiqué par ce dernier à la presse, il est rapporté que la fédération des Comices du Doubs "salue avec gratitude cette prise de position" : "Le soutien du sénateur Longeot met en lumière l’importance des comices dans la vie locale, leur rôle dans la valorisation des savoir-faire agricoles et leur contribution à la transmission des traditions. Nous espérons vivement que le ministère de la Culture consacrera la richesse et la singularité de ces manifestations, parties intégrantes de notre identité territoriale".
Pour Jean-François Longeot, cette démarche conjointe illustre "l’attachement profond du territoire du Doubs à la préservation et à la reconnaissance de son patrimoine vivant, symbole de coopération, de convivialité et d’engagement citoyen".