EuroSkills 2025 : un Jurassien décroche l’or européen en design graphique

La France a brillé aux EuroSkills Herning 2025 qui se sont déroulées du 9 au 13 septembre au Danemark, en terminant première nation européenne avec 27 médailles, dont 7 en or. Parmi ces champions, le Jurassien Lucas Pernet s’est distingué en remportant l’or en design graphique.

Après trois jours de compétition intense, l’équipe de France des métiers a réalisé une performance historique. ”Cette performance a été rendue possible grâce à l’engagement et à la détermination sans faille d’une Equipe de France tout simplement phé-no-mé-nale !”, soulignent les organisateurs.

Si le Français Loris Cubizolles (fraisage) a décroché le titre de ”Best in Europe”, la victoire de Lucas Pernet met en lumière l’excellence jurassienne dans les métiers créatifs.

Florence Poivey, présidente de WorldSkills France, salue ”la puissance de cohésion et de fraternité que cette équipe nous a offert. Unis durant toute leur aventure WorldSkills, ils nous ont montré de la plus belle manière que cet esprit d’équipe, souffle d’humanité, leur a permis d’atteindre le firmament de l’excellence !”

Avec 7 médailles d’or, 5 d’argent, 5 de bronze et 10 médailles d’excellence, la France s’impose comme la référence européenne des savoir-faire.