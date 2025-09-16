Mardi 16 Septembre 2025
JURA (39)
Société

EuroSkills 2025 : un Jurassien décroche l’or européen en design graphique

Publié le 16/09/2025 - 09:45
La France a brillé aux EuroSkills Herning 2025 qui se sont déroulées du 9 au 13 septembre au Danemark, en terminant première nation européenne avec 27 médailles, dont 7 en or. Parmi ces champions, le Jurassien Lucas Pernet s’est distingué en remportant l’or en design graphique.

Lucas Pernet © Région Bourgogne Franche-Comté/Facebook
Screenshot ©
1/2 - Lucas Pernet © Région Bourgogne Franche-Comté/Facebook
2/2 - Screenshot ©

Après trois jours de compétition intense, l’équipe de France des métiers a réalisé une performance historique. ”Cette performance a été rendue possible grâce à l’engagement et à la détermination sans faille d’une Equipe de France tout simplement phé-no-mé-nale !”, soulignent les organisateurs.

Si le Français Loris Cubizolles (fraisage) a décroché le titre de ”Best in Europe”, la victoire de Lucas Pernet met en lumière l’excellence jurassienne dans les métiers créatifs.

Florence Poivey, présidente de WorldSkills France, salue ”la puissance de cohésion et de fraternité que cette équipe nous a offert. Unis durant toute leur aventure WorldSkills, ils nous ont montré de la plus belle manière que cet esprit d’équipe, souffle d’humanité, leur a permis d’atteindre le firmament de l’excellence !”

Avec 7 médailles d’or, 5 d’argent, 5 de bronze et 10 médailles d’excellence, la France s’impose comme la référence européenne des savoir-faire.

Publié le 16 septembre à 09h45 par Alexane
Société

Besançon
Evénements Société

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon

Grand Besançon Métropole organise, en partenariat avec le Département du Doubs et avec l’appui opérationnel de Réussite Emploi Franche-Comté, la 4e édition du salon Cap vers l’Emploi le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 17h. L’événement, gratuit et en accès libre, est ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation ou en reconversion. Cent-quarante-trois entreprises seront présentes avec plus de 1.000 postes à pourvoir.

Publié le 16 septembre à 09h03 par Alexane
Besançon
Société

La photo d’un message de prévention de la police du Doubs jugée raciste sur X

Ce lundi 15 septembre, la police nationale du Doubs a publié sur X un message de prévention concernant les vols par ruse aux distributeurs automatiques de billets. Une communication aussitôt qualifiée de “raciste” par plusieurs internautes, dont Séverine Véziès, co-cheffe de file de La France insoumise pour l'élection municipale de Besançon. 

Publié le 15 septembre à 17h15 par Alexane
Besançon
Evénements Société
Publi-Infos

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit pour être valoriséde valorisation, le SYBERT organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

Publié le 15 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
JURA (39)
Société

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France

Les 4 et 5 octobre 2025, la coupe de France des fleuristes, organisée chaque année par la Fédération française des artisans fleuristes, se déroulera lors du Festival international des jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire. Parmi les huit prétendants au titre, une fleuriste du Jura, Luce Bour de la boutique Évidence de Salins-les-Bains, tentera de tirer son épingle du jeu. 

Publié le 14 septembre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Société Sport

Violences dans le foot : une convention sur la sécurisation des matchs de foot professionnels signée à Montbéliard

Une convention pour la sécurisation de l’organisation des matchs de football professionnel a été signée le vendredi 12 septembre 2025 au stade Bonal de Montbéliard avant la rencontre de football Sochaux-Caen en présence des représentants de l’État, de la municipalité de Montbéliard et de la fédération française de football. 

Publié le 13 septembre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Faits Divers Société

Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

Publié le 12 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Education Société

Besançon déploie un accueil renforcé pour ses 25.000 étudiants à la rentrée 2025

Élue deuxième meilleure ville étudiante de France en 2025 comme le rappelle la Ville de Besançon, un dispositif inédit pour est mis en place dès cette rentrée pour accompagner les 25.000 étudiants qui ont choisi la capitale comtoise pour leurs études. Ce jeudi 11 septembre est la journée Bienvenue aux étudiants avec une programmation culturelle dans plusieurs bisontins.

Publié le 11 septembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Société Transports

La vélorution revient ce samedi dans les rues de Besançon

Les deux associations Vélo de Besançon et les Manivelles organisent ce samedi 13 septembre à 17h une vélorution au départ du pont Battant à Besançon. Les organisateurs entendent ainsi "célébrer le vélo comme moyen de déplacement urbain et péri-urbain multi-avantageux, pour soi et pour la collectivité".

Publié le 13 septembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Autisme et parcours scolaire : un père de famille veut éveiller les consciences dans le Doubs

Julien Lopez, père de deux enfants atteints d’autisme, prend la parole ce mois de septembre 2025 pour alerter l’opinion publique sur la prise en charge des enfants atteints de ce handicap en France. Il appelle l’Etat, et notamment l’ARS, agence régionale de la Santé, à agir pour ouvrir plus de places en IME, instituts médico-éducatifs.

Publié le 8 septembre à 12h00 par Hélène L.

