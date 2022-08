Réouverture de la plage d’Osselle

Les Département de la Haute-Saône et du Doubs organisent le dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 17h la seconde édition du slowUp Vallée de l’Ognon, une fête populaire, sportive, familiale, festive et gratuite autour de trois boucles entre Voray-sur-l'Ogon et Moncley sur un linéaire global de 35 km.