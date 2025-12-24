Fêtes de fin d’année : la préfecture de la Haute-Saône rappelle les dispositifs de sécurité mis en place

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob a mis en place plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Celles-ci visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations, précise la préfecture dans son communiqué du 24 décembre 2025.

Les dispositions prises par le préfet de la Haute-Saône sont les suivantes :

Du mercredi 24 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :

la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques sur la voie publique ;

Du mercredi 31 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :

la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable sans motif légitime ;

la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables, notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 18 heures, au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, la consommation d’alcool sur la voie publique et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les exploitants de débits de boissons, est interdite sur tout le département.