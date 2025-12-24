Mercredi 24 Décembre 2025
Alerte Témoin
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Fêtes de fin d’année : la préfecture de la Haute-Saône rappelle les dispositifs de sécurité mis en place

Publié le 24/12/2025 - 11:19
Mis à jour le 24/12/2025 - 11:40

À l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob a mis en place plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Celles-ci visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations, précise la préfecture dans son communiqué du 24 décembre 2025.

© D Poirier
© D Poirier

Les dispositions prises par le préfet de la Haute-Saône sont les suivantes : 

Du mercredi 24 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :

  • la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques sur la voie publique ;

Du mercredi 31 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :

  • la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable sans motif légitime ;
  • la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables, notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 18 heures, au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, la consommation d’alcool sur la voie publique et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les exploitants de débits de boissons, est interdite sur tout le département.

préfecture préfet de haute saône restriction Serge Jacob

Publié le 24 décembre à 11h19 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Suisse
Religion Société

À Porrentruy, une crèche de 1500 santons mise en lumière par l’émission “le Jour du Seigneur”

L’émission Le Jour du Seigneur sur France 2, diffusera le jeudi 25 décembre 2025 un film-documentaire intitulé La crèche aux 5 sens, de Jean-Yves Fischbach consacré à la crèche monumentale de l’église Saint-Pierre de Porrentruy située en Suisse à moins de 10 km de la frontière française. 

crèche documentaire noël
Publié le 23 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Transphobie, détournement de fonds… L’association Le Cercle, cible d’un boycott, s’explique

Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.

association concert le cercle LGBTQIA Queer spectacle transphobie
Publié le 23 décembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

alcool boisson cocktail mixologie mocktail noël 2025 sans alcool solène futelot tadaaam
Publié le 23 décembre à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Quel plat doit absolument être sur votre table de Noël ?

Noël approche à grands pas et, avec lui, la grande question qui anime les discussions autour de la table : que va-t-on manger pour le repas de fêtes ? Plat traditionnel ou choix plus original, chaque famille a ses incontournables. maCommune.info vous propose de donner votre avis : quel plat doit absolument figurer sur votre table de Noël ? À vos votes… et bon appétit !

alimentation fête de fin d'année noël 2025 repas sondage
Publié le 22 décembre à 17h00 par Alexane
NIÈVRE (58)
Société

Poulailler à Saint-Péreuse : le tribunal pointe des irrégularités dans la procédure et l’étude d’impact

Le 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rendu un jugement concernant l’arrêté du préfet de la Nièvre autorisant l’extension d’un poulailler intensif à Saint-Péreuse. Saisi par l’association L214, le tribunal a estimé que l’autorisation environnementale avait été délivrée au terme d’une procédure irrégulière et que l’étude d’impact était insuffisante.

association L214 élevage
Publié le 22 décembre à 16h30 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Cinq distinctions nationales et internationales pour le Département du Doubs

Des actions portées par le Département du Doubs ont été mises à l’honneur ces dernières semaines lors de remises de prix au niveau national et international, a-t-on appris ce lundi 22 décembre. Cinq initiatives menées ou soutenues par la collectivité ont ainsi été distinguées dans les domaines de la construction durable, du sport et du handicap, des ressources humaines, du développement économique et de l’adaptation au changement climatique.

changement climatique christine bouquin département du doubs distinction handicap
Publié le 22 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Société

Recette de Noël : Pintade fermière croustillante du restaurant Épicéa

Le restaurant Épicéa situé 11 rue Claude Pouillet à Besançon est réputé pour transformer les plats d'apparences basiques en mets d'exception. Aujourd'hui, Bastian et Camille Loridat nous proposent de revisiter la traditionnelle pintade de Noël en une version croustillante à partager à l'apéritif ou en plat avec l'accompagnement de son choix. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 22 décembre à 09h44 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Economie Société

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

filière bois indication géographique
Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

Contre la solitude des ainés à Noël Les Petits frères des pauvres se mobilisent en Bourgogne-Franche-Comté

Une fois encore, à l’approche de Noël, Les Petits Frères des Pauvres de la région Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour que les fêtes de fin d’année "ne riment pas avec isolement et solitude pour nos aînés". Plusieurs événements sont ainsi organisés dans la région les 24 et 25 décembre pour que Noël reste "une fête pour tous". 

association isolement noël pauvreté seniors
Publié le 19 décembre à 16h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un goûter gourmand de Noël avec Comfy

La saison de Noël est propice aux moments cocooning chez soi sous un plaid ou bien au chaud dans un salon de thé de Besançon. Nous avons donc poussé la porte de chez Comfy situé au 105 Grande rue pour y retrouver Jeanne Combal qui nous a livré quelques unes de ses recettes pour un goûter gourmand de Noël, à déguster seul ou à partager. 

goûter noël recette salon de thé
Publié le 24 décembre à 15h30 par Elodie Retrouvey

