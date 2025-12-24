Fêtes de fin d’année : la préfecture de la Haute-Saône rappelle les dispositifs de sécurité mis en place

Les dispositions prises par le préfet de la Haute-Saône sont les suivantes :
Du mercredi 24 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :
- la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques sur la voie publique ;
Du mercredi 31 décembre 2025 à 8 heures au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, les restrictions suivantes seront en vigueur sur l’ensemble du département concernant :
- la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable sans motif légitime ;
- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables, notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables.
Du mercredi 31 décembre 2025 à 18 heures, au vendredi 2 janvier 2026 à 8 heures, la consommation d’alcool sur la voie publique et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les exploitants de débits de boissons, est interdite sur tout le département.