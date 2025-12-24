Fêtes de fin d’année : quand la magie opère… à condition de ne pas appeler les pompiers

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les fêtes sont là, les maisons brillent de mille feux, les tables débordent et l’ambiance se réchauffe. Mais attention : entre la bûche, la fondue et les bougies paillettées, la magie de Noël peut vite tourner au numéro d’équilibriste version ”sécurité incendie”. Petit tour d’horizon, avec le sourire, des pièges à éviter pour finir l’année autrement qu’avec un camion rouge devant chez soi et des blessés.

Bougies et sapin : une romance à éviter



Les bougies apportent une ambiance chaleureuse, certes. Mais associées à un sapin bien sec, elles deviennent nettement moins poétiques. On évite donc absolument de poser des bougies sur les branches du sapin ou à proximité de décorations inflammables.



Règles d’or :

Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance.

Toujours vérifier qu’elles sont bien éteintes en quittant une pièce.

Les placer sur une surface stable, à l’abri des courants d’air et suffisamment espacées.

Les tenir hors de portée des enfants et leur rappeler que la flamme brûle… et que la cire aussi.

Mention spéciale aux bougies fantaisie : mèches multiples, décorations en papier, rubans, bougies "magiques" qui se rallument toutes seules ou cierges à étincelles. Jolies, mais parfois plus proches du feu d’artifice que de la déco zen.

Barbecue intérieur : c’est non !



Oui, il fait froid dehors. Non, ce n’est jamais une bonne idée de rentrer le barbecue dans le salon. Les fumées peuvent provoquer une intoxication grave, voire mortelle. Le barbecue reste dehors. Toujours. Même à Noël.

Fondues : conviviale mais sous haute surveillance



Appareils à fondue, réchauds, huile bouillante et enfants curieux : le cocktail mérite une attention particulière. On sécurise le matériel, on éloigne les petites mains et on redouble de vigilance pour la fondue bourguignonne. La convivialité, oui. Les brûlures, non.

Décorations lumineuses : la prise n’est pas extensible



Entre guirlandes, villages illuminés et rennes clignotants, les prises électriques sont mises à rude épreuve. Attention à ne pas les surcharger : multiprises empilées et rallonges douteuses augmentent fortement le risque d’incendie. Mieux vaut une déco un peu moins lumineuse qu’une soirée très… flamboyante.

Alcool : la fête oui, l’excès non



Un verre pour trinquer, deux pour rigoler, mais l’abus d’alcool reste dangereux, surtout au volant. Conduire en état d’ivresse met tout le monde en danger. Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas (ou qui dort sur place).

En cas d’incendie : un réflexe simple



Si malgré toutes les précautions un incendie se déclare, un seul numéro à retenir : le 18. Et surtout, on n’attend pas "de voir si ça passe”.

Bonnes fêtes