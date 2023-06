Fin de saison cauchemardesque pour le FC Sochaux-Montbéliard

Battu par l’avant-dernier et relégable, les Sochaliens ont conclu leur saison 2022/2023 par une huitième défaite de rang faisant passer le FCSM de la deuxième à la neuvième place du classement en un mois et demi…

Ligue 2 : Nîmes - FCSM : 3-1

Avec une équipe remaniée et surtout très rajeunie faute de blessés et d’absents, les Sochaliens ont concédé un premier but dès la 9e minute de jeu.

Après cela le match a été interrompu à cause de gaz lacrymogène a priori utilisé par la police aux abords du stade, où des supporters nîmois auraient tenté une approche à l'extérieur, en possession de fumigènes selon le journal l’Équipe.

Pas perturbé, le FCSM est parvenu à revenir au score grâce à un but de Sissoko à la demi-heure de jeu avant de s’effondrer dans le dernier quart d’heure en encaissant deux buts supplémentaires dont un pénalty.

Le chantier de la prochaine saison s’annonce énorme pour le club qui aura besoin de reconstruire un effectif serein et motivé probablement dépourvu de la plupart de ses cadres. Si la montée était à portée de main il y a encore quelques mois, l’objectif semble désormais bien loin….