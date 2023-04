Emmanuel Macron au Château de Joux : finalement pas d’interdiction de manifester...

Face aux nombreux concerts de casseroles qu’Emmanuel Macron et ses ministres subissent à chacune de leur visite officielle, le préfet du Doubs avait pris un arrêté interdisant les manifestations à la Cluse-et-Mijoux pour toute la journée du 27 avril à l'occasion de la venue du chef de l'État au château de Joux. Après plusieurs recours déposés devant le Tribunal administratif de Besançon, notamment par la section de la Ligue des droits de l’Homme du Doubs de Besançon, le préfet s’est finalement ravisé et a retiré son arrêté qui mentionnait notamment "la prégnance de la menace terroriste sur le

territoire national".

Les manifestations pour la venue du président de la République, Emmanuel Macron, au Château de Joux, ne sont donc plus interdites.

"Le retrait étant rétroactif, l'arrêté du 25 avril est considéré comme n'ayant jamais existé (...) les requérants ayant obtenu gain de cause", précise un courriel du tribunal administratif de Besançon.

La CGT du Doubs a d'ores et déjà annoncé que l'intersyndicale de Pontarlier donnerait "un concert de casseroles au pied du château de Joux". "Prévoyez de quoi faire du bruit pour faire entendre que 64 ans, c'est toujours non!", a dit le syndicat dans un appel à ses adhérents et sympathisants.

Infos +

Mardi, le tribunal administratif d'Orléans avait suspendu un arrêté similaire du préfet du Loir-et-Cher interdisant toute manifestation lors de la venue d'Emmanuel Macron à Vendôme, alors même que la visite du chef de l'Etat était en cours.

(avec AFP)