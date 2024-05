Philippe Fermetures recrute un poseur (H/F) de menuiseries

Nous recrutons un poseur

Vous avez de l'expérience dans la pose de menuiseries et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante ?

Spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries sur mesure, nous sommes fiers de collaborer avec des fournisseurs français pour soutenir l'économie nationale, offrir à nos clients des solutions de menuiseries de haute qualité tout en contribuant à la préservation de notre environnement

En tant que poseur en menuiseries, vous serez responsable de l'installation précise et professionnelle de divers éléments de menuiserie, allant des portes et fenêtres aux portails et pergolas.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de vente pour garantir que chaque projet est réalisé selon les besoins et les attentes du client.

Votre expérience dans la pose de menuiseries sera appréciée ainsi que votre souci du détail et votre engagement envers la qualité du travail.

Nous offrons un environnement de travail stimulant et collaboratif, où votre expertise sera valorisée et où vous aurez l'occasion de travailler sur une variété de projets passionnants.

Si vous êtes prêt à relever ce défi et à vous épanouir au sein d'une entreprise innovante, envoyez-nous votre CV à philippe.fermetures@gmail.com

info +

Philippe Fermetures

12 chemin des plantes

70150 Marnay

tel 06 95 079 069