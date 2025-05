Foire comtoise 2025 : quatre nouveaux manèges et plusieurs grands retours...

Du samedi 24 mai au dimanche 1er juin, c’est la Foire Comtoise à Micropolis. Découvrez les nouveaux manèges et ceux qui font leur grand retour.

Le méga Loop (nouveauté)

Pour la première fois, le Mega Loop, une attraction à sensation fortes, fait escale à Besançon. Ce manège spectaculaire, capable de rotations à 360°, embarque les visiteurs dans l’une de ses quatre nacelles de 4 places, les propulsant jusqu’à 18 mètres de hauteur. Avec une poussée pouvant atteindre les 5G, cette attraction peut provoquer une montée d’adrénaline intense, réservée aux amateurs de frissons !

Durée du tour : 3 minutes / Taille mini : 1,30 m / Tarif : 7 euros

Le Discovery (nouveauté)

Le Discovery se compose d’une nacelle de 18 places, suspendue entre deux bras rotatifs indépendants. Grâce à ce système, la nacelle peut être freinée à tout moment et dans n’importe quelle position, provoquant des retournements inattendus. La puissance et les loopings peuvent s’adapter en fonction du public, rendant ainsi chaque tour différent du précédent. Une attraction dynamique, ciblant les amateurs de manèges modernes et de sensations aériennes.

Durée du tour : 4 à 5 minutes / Taille mini : 1,35 m / Tarif : 5 euros /

Break dance (très populaire)

Le break dance est l’un des grands classiques des fêtes foraines. Celui-ci est composé de 4 bras et 4 nacelles de deux places qui tournent dans tous les sens sur un plateau lui-même en mouvement s’élevant jusqu’à 6 mètres. Ce manège mythique allie vitesse, rotations imprévisibles et chorégraphies mécaniques. Préparez-vous à perdre le nord !

Durée du tour : 5 minutes / Taille mini : 1,20 m ou 6 ans si accompagné / Tarif : 6 €

Infinity (retour)

Initialement annoncé l’année dernière, mais malheureusement pas prêt à temps, voici le retour du manège emblématique de la Foire Comtoise totalement relooké. Après une remise à neuf complète, il revient plus spectaculaire que jamais. Arborant de nouvelles couleurs bleu et rose et équipé d’éclairages LED dernière génération, il s’apprête à offrir un spectacle éblouissant.

Durée du tour : 3 minutes / Taille mini : 1,40 m / Tarif : 10 €

Grande roue (retour)

Cette majestueuse roue de 35 mètres de hauteur, avec sa structure entièrement blanche, est de retour. Elle pourra accueillir 144 personnes grâce à ses 24 cabines. Cette expérience unique transforme chaque montée en un moment suspendu. Son montage a nécessité l'arrivée en amont des équipes pour garantir des conditions de travail optimales. Il a fallu mobiliser 3 semi-remorques, 2 remorques, 8 techniciens et une grue auxiliaire pour soulever les pieds et l’axe, qui à lui seul pèse près de 3 tonnes.

Durée du tour : 3 tours complets de la roue / Tarif : 7 € - 5 € pour les enfants (jusqu’à 10 ans)

Phantom manor (nouveauté)

Ce n’est pas un train fantôme qui est installé cette année mais un bien un manoir. Ce nouveau manège à étage offre une expérience inédite aux amateurs de sensations fortes. Le manoir hanté, conçu pour plonger les visiteurs dans une ambiance mystérieuse et effrayante, combine des effets spéciaux dernière génération.

Durée du tour : 2 minutes 30 / À partir de 5 ans accompagné ou 8 ans seul / Tarif : 5 €

Roller coaster (nouveauté)

Une montagne russe familiale, avec ses 17 mètres de haut, 51 mètres de long et 14 mètres de large. Ce grand huit promet des virages serrés et des descentes grisantes accessibles à toute la famille.

Durée du tour : 2 minutes / À partir de 4 ans / Tarif : 6 €

Infos +

maCommune.info est toujours présente sur la foire comtoise. Il est possible de se faire photographier avec le studiomaton avec en toile de fond un paysage de Cuba…

Foire Comtoise 2025

Du 24 mai au 1er juin

Horaires d’ouverture

De 10h à 23h*, les 24, 28, 29, 30 & 31 mai de 10h à 20h, les 25, 26 & 27 mai et le 1 er juin de 10h à 19h.

les 24, 28, 29, 30 & 31 mai de 10h à 20h, les 25, 26 & 27 mai et le 1 juin de 10h à 19h. *Fermeture des halls Habitat et Ameublement à 21h en nocturne

Accès par toutes les entrées (sauf : n°2 St Ferjeux et n°3 Mouras, fermées à 21h en nocturne)

Entrée gratuite

Lundi 26 et mardi 27 mai jusqu’à 13h30

Pour les moins de 6 ans

Samedi 24 mai ou samedi 31 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes, sur présentation du coupon.

Jeudi 29 mai à partir de 19h sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.

Tarifs d’entrée

Tarif normal : 7 €

Tarif réduit** : 6 €

**12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap. (sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant (6/11 ans) accompagné d’un adulte : 3 €

Prévente sur notre billetterie en ligne tickets.micropolis.fr (Pas d’attente en caisse)

(Pas d’attente en caisse) NOUVEAUTÉ Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 €

Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 € Tarif « Car » pour les usagers des lignes Mobigo LR201 et LR202 effectuant un trajet dans le sens Vesoul > Besançon : 5 € (sur présentation d’un justificatif)

Bon plan Pass Ginko / Foire Comtoise : simplifiez-vous la vie avec l’offre Ginko à 7 €. Pour un ticket journée + 1 entrée à la Foire (valable 24h à compter de la validation dans les bus / tram et/ou à la Foire, pour des trajets illimités sur le réseau) Disponible dans tous les canaux de vente Ginko (hors conducteur) Rechargeable sur les cartes souples (***coût du support en sus 0,20€) Déjà abonné ? Votre entrée à 5 €, sur présentation de votre carte d’abonné aux caisses de la Foire !