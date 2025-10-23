France 2030 : de premiers résultats encourageants pour la Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le 4e comité stratégique France 2030, tenu le 22 octobre 2025 à Dijon, a permis de dresser un premuer bilan régional. Il était présidé par Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté et Nathalie Albert-Moretti rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté et de l'académie de Besançon.

Au 30 juin 2025, le volet régionalisé de France 2030 a permis d’accompagner 76 projets lauréats pour un montant de 32 millions d’euros cofinancés par l’État et la Région. Ces projets sont sélectionnés en cohérence avec la stratégie régionale d’innovation adoptée en 2021, qui s’appuie sur les forces économiques et académiques du territoire.

Les six domaines de spécialisation régionaux identifiés sont :

Alimentation durable ;

Santé et soins individualisés ;

Mobilité durable et connectée ;

Hydrogène et transition énergétique ;

Matériaux et procédés avancés ;

Microtechniques et systèmes intelligents.

Dix objectifs prioritaires

Sur le volet national, 260 projets d’entreprises et de collectivités lauréats des appels à projets nationaux ont été soutenus, représentant plus de 547 millions d’euros engagés. Ces investissements viennent s’ajouter au volet régionalisé doté de 41,5 millions d’euros, géré conjointement par la préfecture de région et le conseil régional, avec l’appui de Bpifrance et de la Banque des Territoires.

France 2030 s’articule autour de dix objectifs prioritaires, parmi lesquels la décarbonation de l’industrie, la production de véhicules électriques, le développement de l’hydrogène décarboné ou encore l’innovation en matière de santé et d’alimentation. Pour y parvenir, six leviers ont été identifiés : "sécuriser l’accès aux matières premières", "construire les formations de demain" ou encore "accélérer l’émergence, l’industrialisation et la croissance des startups".

Le plan se veut également exemplaire sur le plan environnemental : "50 % des crédits [sont] alloués à des projets permettant de réduire concrètement les émissions de CO?" et "aucun projet défavorable à l’environnement" n’est retenu.

Des exemples concrets de réussite régionale

Le comité stratégique a mis en lumière plusieurs entreprises et acteurs régionaux distingués dans différents domaines :

Geochanvre (Yonne) : lauréate nationale de l’appel à projets "Première usine" pour la fabrication de géotextiles biostimulants à base de chanvre.

Chays Frères (Doubs) : lauréate de l’appel "Résilience et capacités agroalimentaires" pour la construction d’un outil de trituration de graines oléagineuses.

Archéon (Doubs) : lauréate de l’appel "I-Nov 2024" pour un dispositif médical intelligent améliorant la ventilation.

Steim SAS (Territoire de Belfort) : soutenue dans le cadre du projet CH?CT sur le développement d’un capteur à hydrogène.

Jimmy (Saône-et-Loire) : distinguée pour son projet de "réacteurs nucléaires innovants".

Institut Européen des Compagnons du Devoir de Mouchard (Jura) : lauréat d’un projet de formation intitulé "Transformer les bâtisseurs de 2 mains".

"Une dynamique collective au service de l’innovation et de la transition écologique"

Le préfet Paul Mourier a salué la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux, soulignant que ces résultats traduisent "une dynamique collective au service de l’innovation et de la transition écologique".

De son côté, le président du Conseil régional Jérôme Durain a rappelé que "la réussite de France 2030 repose sur la capacité des territoires à faire émerger des projets ambitieux et durables".

Le communiqué conclut en réaffirmant la vocation de ce plan d’investissement : "viser l’excellence pour préparer la France de 2030" dans un contexte de "concurrence internationale nécessitant de concentrer les moyens sur les technologies les plus prometteuses".