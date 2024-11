France Bleu Besançon deviendra "ici Besançon" dès le 6 janvier 2025

Le réseau des 44 radios locales, dont France Bleu Besançon, s’appellera "ici" à partir du 6 janvier 2025. Ce nom a été choisi dans une politique de marque commune entre Radio France et France Télévisions.

"Cette évolution marque l’aboutissement d’une transformation ambitieuse lancée en 2022 et visant à renforcer l’engagement de la radio publique vers son offre de proximité et d’information locale", explique Ici Radio TV Digital qui souligne que cette nouvelle marque est la "promesse d’un média 360". C’est-à-dire aussi bien présent à la radio qu’à la télévision et sur le web.

37 matinales communes "ici matin" ont été lancé depuis 2019. La plateforme "ici" existe depuis avril 2022 et compte "12,4 millions de visiteurs par mois", nous est-il précisé.

À propos de Radio France

Pour rappel, Radio France avait lancé trois antennes en 1980 (Fréquences Nord, Radio Mayenne et Melun FM) puis 29 autres sont ensuite créées à partir des radios locales gérées par FR3 depuis la fin de l’ORTF en 1975 (et 6 sont créées ex nihilo).

Les radios locales de FR3 quant à elles, "sont rattachées à Radio France le 1er janvier 1983" : "Née d’une volonté de maillage du territoire, la radio locale se nomme France Bleu sous la présidence de Jean-Marie Cavada en 2000. Elles sont alors 38 radios", rappelle Ici Radio TV Digital.