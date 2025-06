Un kiné pratiquant la "méthode Feldenkrais" ouvre son cabinet à Besançon

Masseur-kinésithérapeute diplômé en 1996, David Robin a successivement travaillé en centre de rééducation et en structures hospitalières, avant d'intégrer un cabinet d'exercice libéral de la kinésithérapie. "J'ai très tôt orienté ma pratique vers une approche globale de mes patients, considérant qu'une entorse de cheville ou un torticolis avaient nécessairement des causes ou des conséquences des régions impliquées", explique-t-il. Aveugle de naissance, il s’en amuse : "en ces temps où les regards extérieurs pèsent si lourd, voilà bien un endroit où l'on peut se risquer sans craindre d'y être jugé, mais reçu avec ce qu'on est". Lorsque nous lui demandons si ce handicap peut constituer une force dans l'exercice de son métier, il nous répond : "chez les aveugles, il est désormais établi que les parties laissées sans activité liées à la reconnaissance des images sont alors dédiées à délivrer des informations tactiles. Mon handicap visuel me semble donc être un atout !"

La méthode Feldenkrais

David Robin est un praticien de la méthode Feldenkrais. Reprenant le nom de son auteur Moshé Feldenkrais, un thérapeute et scientifique, elle consiste "plus en une éducation neuro-sensorielle qu'en une énième technique de soins. Il ne s'agit pas de guérir, mais de prévenir !", clarifie le kiné. Pour faire comprendre sa pratique, il dit d’elle "qu'elle est au corps ce que l'échange avec un psychologue ou un psychiatre est à la pensée : un échange, un partage, "pour faire autrement"". Par le toucher, le praticien "écoute, échange et analyse".

À l’aide de cette méthode, David Robin compte contourner les gestes répétés favorisant les tendinites, raideurs, hyperlaxités et malpositions : "La méthode Feldenkrais propose une prise de conscience du mouvement et, s'il y a gêne, de trouver des moyens de faire un même geste de plusieurs façons. Ainsi, trouverons-nous plusieurs façons de nous tenir assis, de soulever une charge, de tenir une raquette de tennis ou de parler en public..."

David Robin s’adresse, dit-il, "à toute personne souhaitant prendre conscience de ses possibilités pour en découvrir d'autres".

