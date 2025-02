François de Laportalière élu président du Comité régional des banques FBF Bourgogne-Franche-Comté

Le Comité régional FBF Bourgogne-Franche-Comté rassemble les banques adhérentes établies sur ses huit départements. Il est le relai dans la région des positions et des actions de la FBF, l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des banques françaises et étrangères installées en France.

François de Laportalière, 54 ans, est diplômé d’un DESS Finance de l’Université Toulouse Capitole et a exercé diverses fonctions au sein du groupe BPCE depuis 1993. Il a rejoint la région Bourgogne-Franche-Comté en 2023.

Lors de son élection, François de Laportalière a déclaré : ”Je remercie mes confrères et consœurs du Comité Régional des banques pour leur confiance et salue le travail effectué par mes prédécesseurs.” Et d’ajouter : ”avec leurs 1.600 caisses et agences réparties sur l’ensemble régional et plus de 90 milliards d’euros d’encours de financement, les banques de la région Bourgogne-France-Comté sont fortement ancrées et mobilisées pour accompagner leurs clients particuliers, professionnels, associations, collectivités et entreprises dans l’ensemble de leurs projets. A ce titre, elles sont un acteur essentiel et quotidien des transitions environnementales, technologiques et sociétales de nos économies.”

La FBF, créée en 2001, représente les 326 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles. Elle est présente sur tout le territoire français à travers un réseau de 101 comités régionaux et départementaux. Elle intervient sur toutes les questions réglementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international ainsi que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l’économie et la société.