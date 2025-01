Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2025 !

À chaque match de l’ESBF au Palais des sports de Besançon, du 1er janvier au 31 mars 2025, retrouvez sur votre siège le clapclap maCommune.info x ESBF.

Flashez le QR Code sui se trouve sur votre clapclap et répondez correctement aux quatre questions posées pour tenter d’être tiré au sort et de remporter l’un des lots gagnants !

Retrouvez également le flash code en bas de cet article.

Pour ce jeu, l’ESB F et maCommune.info proposent des lots de leurs quatre partenaires :

NG Productions, ThermaSalina, La Comédie de Besançon et la maison laGrange.

À gagner :

Un mini-cure Vitasaline des thermes de Salins-les-Bains

Des places de concerts et de spectacles à Besançon avec NG Productions et La Comédie de Besançon

Des coffrets de dégustation de la maison laGrange à Marnay,

2x4 places VIP, 1 maillot dédicacé, 1 t-shirt d’entrainement, 1 écharpe supporter, 1 gourde ESBF, 1 mug ESBF.

Nos partenaires

ESBF : créée en 1970, l'ESB atteint en 2 ans le niveau national et compte déjà plus de 150 licenciés. Le club est alors mixte, avec une section masculine et une féminine. En 1992, la séparation des sections masculine et féminine de l'ESB donne naissance à L'Entente Sportive Bisontine Féminine Handball, club qui est aujourd'hui une référence dans le paysage du handball féminin français. www.esbf.fr

NG Productions, basée à Besançon, est une entreprise de production et de diffusion de spectacles. Forte de 18 années d'activité, elle produit plus de 200 spectacles par saison, couvrant tous les styles, dans diverses salles en Bourgogne Franche-Comté, et accueille plus de 250.000 spectateurs chaque année. Avec une équipe jeune et dynamique de huit personnes, NG Productions collabore étroitement avec de nombreux acteurs culturels, aussi bien régionaux que nationaux. Ses références événementielles et artistiques en font un acteur majeur des scènes de l’Est de la France. ngproductions.fr

ThermaSalina vous propose son espace relaxation et des soins bien-être du 17/02 au 30/12/25 sur tous les après-midis du lundi au samedi et le dimanche seulement l’espace relaxation (piscines, saunas, hammam, jacuzzi, banquettes et buses massantes). Plusieurs formules sont possibles avec 8 escales ½ journée, 3 parenthèses sur 2 ou 3 jours et 3 mini-cures Santé + nos soins à la carte concernant notre SPA. www.thermes-salins.com

La comédie de Besançon, 4 rue de la Convention au centre ville programme des spectacles venant de toute la France, avec du rire, de la joie, de la bonne humeur pour toute la famille. Des comédies hilarantes, des acteurs survoltés et des spectacles divertissants et éducatifs pour les enfants, c'est ce que propose toute l'année la Comédie de Besançon. Découvrez le programme, ce n'est que du bonheur ! comediedebesancon.fr

La maison familiale laGrange fondée en 1996, basée au cœur de la Franche-Comté, se distingue par son expertise dans la confection de recettes d’infusions, de thés et de cafés. Grâce à son savoir-faire artisanal et à sa sélection rigoureuse des ingrédients, la maison laGrange propose des mélanges uniques qui allient saveur, bien-être et responsabilité avec une gamme authentique, décomplexée et accessible. www.maison-lagrange.com

Pour jouer, cliquer ici