Suspension du transport des poids lourds sur certaines sections routières de Haute-Saône

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est de ce fait interdite sur la RN19 entre Lure et le département du territoire de Belfort dans le sens Langres-Belfort, la RD 619 dans le sens Langres-Belfort également, et la RN 57 entre Vallerois-Lorioz et le Doubs dans le sens Nancy-Besançon.

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur les sections du réseau routier désignées ci-après à partir du 22/11/2024:

RN 19 entre Lure et le département du territoire de BELFORT dans le sens Langres- Belfort de l’intersection entre la RN19 et la RD 619 (PR 74+500) à la limite du département du Territoire de Belfort (PR 99+980)

RD 619 entre Lure et le département du territoire de BELFORT dans le sens Langres Belfort de l’intersection entre la RN19 et la RD619 (PR74+500) à la limite du département de Territoire de Belfort (PR 98+491)

RN 57 entre Vallerois-Lorioz et le département du Doubs dans le sens Nancy-Besançon de l’intersection entre la RD457 et la RN57 (PR 51+620) à la limite du département du Doubs (PR 82+173)

Les zones de stockage :

42-70-N19-69-2 * S3 RN 19 sur le territoire de la commune de LURE sens Belfort – Langres du PR 69+750 au PR 71+750 voie lente neutralisée de la section de la chaussée 2 × 2 voies

42-70-N57-52-2 S14 RN 57sur le territoire de la commune de Vallerois-Lorioz sens Besançon – Remiremont du PR 52+100 au PR 56+ 300 voie lente neutralisée de la section de la chaussée 2 × 2 voies

En conséquence, ces véhicules devront :

stationner sur les différentes aires d’arrêt et de repos,

s’arrêter sur les zones de stockage mentionnées ci-dessus et mises en place par les forces de l’ordre,

suivre les instructions des forces de l’ordre

Les transports scolaires maintenus

Les conditions météorologiques invitent toujours à la plus grande prudence et au respect rigoureux des obligations d’équipement. Au regard de la situation très hétérogène des axes routiers du département, les transports scolaires sont maintenus, hors décisions de déviation ponctuelles ou impossibilité locale constatée de circulation.

(Communiqué de la préfecture)